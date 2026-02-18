Grafiti i murali Bad Blue Boysa na Maksimiru odlaze u povijest

Nakon gotovo tromjesečne pauze, nastavlja se projekt rušenja stadiona Maksimir. Državna komisija za kontrolu javnih nabava odbila je žalbu na izbor izvođača za izradu potpune projektne dokumentacije za uklanjanje stadiona. Međutim, samo rušenje neće početi prije nego što se završi gradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj, privremenog doma za Dinamo, što se očekuje krajem godine.

S povijesnim krajom Maksimira, kultnog hrvatskog nogometnog stadiona koji pamti velike nogometno - navijačke noći, na kojem je i počeo Domovinski rat 13.5 1990. kako se smatra ona nikad odigrana utakmica Dinama i Crvene Zvezde, stadionu na kojem su Bad Blue Boysi rasli i narasli u jednu od najjačih navijačkih grupa u Europi, nestat će i mnoge uspomene, među kojima i galerija prekrasnih grafita i murala uz Maksimirsku cestu, koju su brojne ekipe i podružnice Bad Blue Boysa iz cijele Hrvatske koristile kako bi izrazile svoju povezanost s Dinamom. Ne samo to, neki grafiti su svjedoci i posjećaju na povijesne trenutke na stadionu Maksimir.

POGLEDAJTE VIDEO: Lomiš ga, a on se ne da: 'Kontinuitet tradicije Građanskog i Dinama najbolje se vidi kroz navijače'