Prizori kaosa u Ligi prvaka obilaze svijet: 'Nisam ga nazvao majmunom, krivo je čuo'

Napeta je i žestoka bila utakmica Benfice i Real Madrida u Lisabonu u doigravanju za osminu finala Lige prvaka, a gosti su slavili s minimalnih 1-0.

U 50. minuti Vinicius Junior je majstorskim potezom, s 15-ak metara iskosa, pogodio suprotni kut za vodstvo Reala i nakon toga su uslijedile dramatične scene na stadionu. Po tko zna koji put u središtu pozornosti je bio Brazilac Vinicius Junior koji je na sebi svojstven način proslavljao pogodak što je posve uznemirilo domaće navijače, ali i igrače. Uslijedili su rasistički napadi s tribina što je uzrokovalo desetominutni prekid, ali i maksimalno napetu situaciju na travnjaku.

Vini je tvrdio da ga je nogometaš Benfice, dvadesetogodišnji Gianluca Prestianni, nazvao majmunom, a nakon utakmice oglasio se optuženi igrač portugalskog kluba, demantirao da je kriv za rasizam i rekao da se zapravo radilo o velikoj zabuni.

Marca prenosi da se Prestiani oglasio "kako bi razjasnio da niti u jednom trenutku nije rasistički vrijeđao Viniciusa".

"Vinicius je nažalost krivo protumačio ono što je mislio da je čuo", istaknuo je te u priopćenju za medije otkrio da je dobio prijetnje od igrača Reala nakon incidenta.

