Mourinho iznio teške optužbe: 'Sudac je imao papirić s tri imena, svi znamo kako stoje stvari'

Real Madrid je pobijedio Benficu u Lisabonu s 1:0 u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Lige prvaka, a nakon susret je obilježio kaos nakon pobjedničkog gola "raljevskog kluba", koji je u 50. minuti zabio Vinicius Junior.

Realov brazilsi razlski napdač je tada je majstorskim potezom, s 15-ak metara iskosa, pogodio suprotni kut za vodstvo Reala i nakon toga su uslijedile dramatične scene na stadionu. Po tko zna koji put u središtu pozornosti je bio Vinicius koji je na sebi svojstven način proslavljao pogodak što je posve uznemirilo domaće navijače, ali i igrače. Uslijedili su rasistički napadi s tribina što je uzrokovalo desetominutni prekid, ali i maksimalno napetu situaciju na travnjaku.

Za kaos na terenu i pekid Vinicius je izravno okrivio igrača Benfice Gianlucu Prestiannija za kojega tvrdi da ga je rasistički vrijeđao i nazvao majmunom

"Razgovarao sam s obojicom. Vinícius mi govori jedno, a Prestianni drugo. Neću birati stranu. Rekao sam Viniju Jr. da proslava mora biti drugačija. Ovaj klub ima Eusébija kao legendu, crnog igrača. Benfica nije rasistički klub. Vini je trebao slaviti sa suigračima, a ne pred 60.000 ljudi. On je nevjerojatan igrač. Volim ga. Ali ako postigneš takav gol, trebao bi slaviti sa suigračima", rekao je nakon utakmice trener Benfice Jose Mourinho, koji je u završnici i sam isključen.

Nakon utakmice Mourinho je pred novinarima iznio tešku optužbu na račun suca Françoisa Letexiera.

"Dobio sam crveni karton jer sam rekao ono što je vrlo jasno. Sudac je imao papir na kojem je pisalo da Tchouaméni, Carreras i Huijsen ne smiju dobiti žuti karton. Samo sam mu to rekao. Svi znamo kako stoje stvari", poručio je Mourinho.

