REAGIRAO I SAVEZ /

Otkriveno zašto je točno Vinicius pokrenuo kaos: Za sve je kriv igrač Benfice, Mourinho 'poludio'

Otkriveno zašto je točno Vinicius pokrenuo kaos: Za sve je kriv igrač Benfice, Mourinho 'poludio'
Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia

Nakon gola Brazilca uslijedio je pravi kaos koji je rezultirao prekidom utakmice

18.2.2026.
0:13
Sportski.net
PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/Profimedia
Liga prvaka se konačno vratila, a s njom su odmah stigle i prve kaotične situacije.

 

Real je na gostovanju kod Benfice u šesnaestini finala slavio 1:0 golom Viniciusa Jun​iora u 50. minuti, a nakon gola Brazilca uslijedio je pravi kaos koji je rezultirao prekidom od oko sedam minuta, a kasnije i crvenim kartonom za trenera Benfice, Josea Mourinha

Vinicius je nakon žestoke i provokativne proslave gola dok se čekalo izvoženje Benfice s centra otrčao do francuskog suca Francoisa Letexiera i požalio mu se da ga je igrač Benfice, Argentinac Gianluca Prestianni, rasistički uvrijedio. Situaciju pogledajte OVDJE.

"Prestianni me nazvao majmunom dok je pokrivao usta!", navodno je vikao Vinicus sucu, a ovaj je popokrenuo posebni protokol koji je rezultirao prekidom utakmice koji na kraju ništa nije riješio. 

Bilo je tu i žestoke rasprave s Mourinhom koji na kraju zbog crvenog kartona neće u uzvratu voditi Benficu s klupe na Santiago Bernabeuu. 

Proslava mora biti drugačija

"Rekao sam Viniju kako bi proslava morala biti malo drugačija. Ovaj klub ima jednog Eusebija kao svoju najveću legendu, crnog igrča. Benfica NIJE rasistički klub", rekao je Mourinho. 

Reagirao je i trener Reala. 

"Pitajte Prestiannija što je rekao. ovo je nedopustivo. Ne možemo prihvatiti ovakve stvari", rekao je Alvaro Arbeloa

Komantirao je i Fede Valverde

"Kada prekrijete usta dresom kako bi nešto rekli, onda je to očito nešto ružno. Rekao je riječ koja se nikada ne bi smjela izgovarati. Jadno je to", rekao je Valverde. 

"Savez čvrsto stoji iza Viniciusa, žrtve još jednog rasizma nakon što je zabio gol za Real protiv Benfice u Lisabonu. Rasizam je zločin i neprihvatljiv je. Ne može postojati u nogometu, a niti nigdje drugdje. Vini, nisi sam", napisali su. 

