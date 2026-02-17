Veliki povratak Lige prvaka: Niko Kovač protiv Pašalića, Ivanović s Mourinhom napada Real

Liga prvaka, šesnaestina finala 0 Borussia Dortmund : 0 Atalanta

Galatasaray - Juventus 18:45h

Borussia Dortmund - Atalanta 0:0

Benfica - Real Madrid 0:0

Monaco - PSG 0:0

Liga prvaka se konačno vraća prvim utakmicama play-offa u kojem tražimo osam putnika za formiranje parova osmine finala.

Nakon što je u grupnoj fazi osam prvoplasiranih izborilo izravni put u osminu finala, sada će momčadi plasirane od devetog do 24. mjesta tražiti svoj put u europskom proljeću. Utorak i srijeda donose svaki po četiri (prve) utakmice play-offa.

Od hrvatskih predstavnika večeras su u igri Niko Kovač koji vodi Borussiju te Mario Pašalić koji igra protiv njega, a tu je i Franjo Ivanović koji će s Benficom pokušati izbaciti Real Madrid.

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb lovi osminu finala protiv jakog PSG-a: 'Ovo su utakmice za koje se živi'