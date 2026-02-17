FREEMAIL
KAKVE POSLASTICE /

Veliki povratak Lige prvaka: Niko Kovač protiv Pašalića, Ivanović s Mourinhom napada Real

Veliki povratak Lige prvaka: Niko Kovač protiv Pašalića, Ivanović s Mourinhom napada Real
Foto: INA FASSBENDER/AFP/Profimedia

Tekstualni multiprijenos utakmica play-offa Lige prvaka pratite UŽIVO na portalu Net.hr

17.2.2026.
17:31
Sportski.net
INA FASSBENDER/AFP/Profimedia
Liga prvaka, šesnaestina finala
17. 2. 2026.
21:00
0
Borussia Dortmund
 
:
0
Atalanta
 

Galatasaray - Juventus 18:45h

Borussia Dortmund - Atalanta 0:0

Benfica - Real Madrid 0:0 

Monaco - PSG 0:0

Liga prvaka se konačno vraća prvim utakmicama play-offa u kojem tražimo osam putnika za formiranje parova osmine finala. 

Nakon što je u grupnoj fazi osam prvoplasiranih izborilo izravni put u osminu finala, sada će momčadi plasirane od devetog do 24. mjesta tražiti svoj put u europskom proljeću. Utorak i srijeda donose svaki po četiri (prve) utakmice play-offa.

Od hrvatskih predstavnika večeras su u igri Niko Kovač koji vodi Borussiju te Mario Pašalić koji igra protiv njega, a tu je i Franjo Ivanović koji će s Benficom pokušati izbaciti Real Madrid. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zagreb lovi osminu finala protiv jakog PSG-a: 'Ovo su utakmice za koje se živi'

