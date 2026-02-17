Bit će da je i za ovo Tudor kriv: Spallettijev Juventus ponižen u Turskoj

Nogometaši Galatasarayja svladali su u Istanbulu torinski Juventus 5-2 u prvom dvoboju razigravanja za prolazak u osminu finala Lige prvaka.

Prije uzvrata u Torinu turski prvak je stekao veliku prednost iako je Juventus do starta drugog poluvremena imao vodstvo 2-1.

Brzo su počeli padati pogoci u Istanbulu te je Galatasaray poveo u 15. minuti golom Sara. No, čim je torinski sastav krenuo s centra uspio je izjednačiti, a za 1-1 je pogodio Koopmeiners. Nije se dugo čekalo na potpuni preokret, a ponovno je u središtu bio nizozemski igrač Koopmeiners. Odlično je potegnuo s vrha šesnaesterca te pogodio pod gredu za 2-1 Juventusa.

Nizale su se prilike i nakon toga, a odmah na startu drugog poluvremena Galatasaray je izjednačio golom Langa u 49. minuti. Nakon točno sat vremena igre dogodio se novi preokret jer je domaći sastav postigao treći pogodak. Nakon prekida je najbolje reagirao Sanchez koji je bio strijelac za 3-2.

Od 67. minute Juventus je igrao s desetoricom zbog drugog žutog kartona Cabale, a nakon nove greške u obrani torinskog sastava Nizozemac Noa Lang je u 75. poentirao za 4-2. Nije tu bio kraj Juventusove agonije jer je u 86. minuti Boey bio strijelac za 5-2 i velika tri gola prednosti Galatasarayja uoči uzvrata za osam dana.

U nastavku dana igraju se još tri prve utakmice razigravanja, a sastat će se od 21 sati Monaco - PSG, Benfica - Real Madrid i Borussia Dortmund - Atalanta.

Direktno su osminu finala izborile momčadi koje su u ligaškom dijelu osvojile prvih osam pozicija, a to su Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City.

