Preminula je ugledna hrvatska povjesničarka Lovorka Čoralić

Ugledna hrvatska povjesničarka Lovorka Čoralić umrla je u subotu u Zagrebu u 58. godini, doznaje Hina u Matici hrvatskoj.

Lovorka Čoralić rođena je 1968. godine u Zadru. Studij povijesti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1990. Magistrirala je na istom fakultetu 1995. temom o cestovnim komunikacijama u srednjovjekovnoj Hrvatskoj.

Na Filozofskom fakultetu u Zadru obranila je 1998. godine doktorsku disertaciju pod naslovom “Hrvati u Mlecima”.

Kao znanstveni asistent bila je zaposlena od 1992. do kraja 1997. godine u Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a potom prelazi u Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, gdje 1998. stječe zvanje znanstvenog suradnika.

Na Studiju povijesti pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu predaje “Povijest Venecije do 1797. godine” i “Povijest Italije u XIX. i XX. stoljeću”.

Na osnovi održanog nastupnog predavanja na temu “Hrvatski prinosi mletačkoj toponomastici” stekla je znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijesti.

Brojni projekti

U znanstvenom radu proučavala je poglavito političke, gospodarske i kulturne veze između zapadne i istočne jadranske obale od 15. do 18. stoljeća, s osobitim naglaskom na problematici nazočnosti i djelovanja hrvatskih iseljenika u Mlecima i na području Veneta.

U sklopu istraživačke djelatnosti proučava i povijest Dalmacije i Boke kotorske u ranom novom vijeku, kao i okolnih područja Crne Gore, Bosne i Albanije.

Kao stipendist organizacije Alpe Adria i Ministarstva vanjskih poslova Italije (Odsjek za kulturne veze) dva je puta (1992. i 1994. god.) boravila na stručnom usavršavanju u Veneciji.

Kao stalna suradnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu surađuje pri izradbi Hrvatskog biografskog leksikona i Hrvatske enciklopedije, a pri izradbi leksikografske edicije Hrvatski leksikon bila je urednik za povijesnu struku.

Bila je voditeljica projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod naslovom “Hrvatski istočnojadranski prostor i Mletačka Republika u ranom novom vijeku”. Potom je sudjelovala u radu na projektu Vojnički život i slike ratnika u hrvatskom pograničju od 16. st. do 1918.”

Kao vanjski suradnik projekta “Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća”, poglavito je radila na objavljivanju izvorne arhivske građe iz Archivio di Stato di Venezia i Državnoga arhiva u Zadru.

Bila je i predavač kolegija “Venecija i Mediteran” pri Studiju mediteranistike Sveučilišta u Dubrovniku (2015.-2017.), a 2017. predavala je i na Odsjeku za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu kolegij “Hrvati i Mletačka Republika”.

