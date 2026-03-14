Ivo Josipović i bivši predsjednik Srbije osuli paljbu po Trumpu: 'Bojim se svjetskog rata'

U sjeni rata s Iranom, Globalni forum u Bakuu u Azerbajdžanu završio je u subotu panelom o tome kako ponovno postaviti međunarodni sustav, uz ozbiljna predviđanja o posljedicama ako se za sukob ne pronađe diplomatsko rješenje. Neki su čelnici upozorili da će se povijest ponoviti ako ne dođe do sustavne promjene, piše Euronews.

Bivši predsjednici Hrvatske i Srbije, Ivo Josipović i Boris Tadić kritizirali su američko-izraelski rat protiv Irana, tvrdeći da on produbljuje globalnu krizu koja je započela nakon što je Rusija pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

„Rat s Iranom pokreće novu krizu nakon Ukrajine, uključujući još jednu veliku silu u rat“, rekao je bivši predsjednik Srbije Boris Tadić za Euronews.

„Trenutačno se Rusija i Sjedinjene Države mogu međusobno kritizirati zbog urušavanja međunarodnog prava, ali to može uzrokovati velike probleme i krizu u svim regionalnim državama. Čak bi i Azerbajdžan mogao biti pogođen.“

Boris Tadić, koji je bio demokratski oporbeni lider za vrijeme režima Slobodana Miloševića, također je kritizirao bombardiranje Srbije pod vodstvom SAD-a tijekom rata na Kosovu 1999. godine bez rezolucije UN-a, kao i neke današnje poteze. „Kada velike sile pokušavaju osvojiti dijelove drugih suverenih država ili intervenirati, primjerice hvatanjem predsjednika drugih zemalja ili ubijanjem predsjednika drugih država koje su članice Ujedinjenih naroda — to je katastrofalna situacija.“

Tadić: Nema izlaza bez reseta UN-a; Josipović: Bojim se svjetskog rata

Na pitanje koje je rješenje, Tadić kaže da nema izlaza bez resetiranja sustava pod vodstvom UN-a. „Bijela kuća i Donald Trump podcjenjuju Iran“, rekao je Tadić. „Ne mogu završiti sukob u nekoliko tjedana. To nije moguće i to nije vjerojatno rješenje trenutačnog sukoba“, naglašavajući da su potrebni posrednici.

Prema Tadiću, nalazimo se na „divljoj strani povijesti“ i moramo se vratiti međunarodnom pravu. „Moramo ojačati autoritet Ujedinjenih naroda i multilateralnih institucija“, rekao je.

Slično razmišlja i bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji je vodio Hrvatsku do članstva u Europskoj uniji 2013. godine. On strahuje od globalnog pogoršanja situacije ako se ne postigne diplomatsko rješenje.

„Stvari poput nafte kao energije, hrane — mnogo je ljudi koji bježe ili pokušavaju pobjeći iz rata, što stvara dodatne probleme. To je također ogroman humanitarni problem“, rekao je Josipović.

Zbog toga Josipović čak strahuje i od trećeg svjetskog rata. „Ovakvi ratovi imaju tendenciju stvarati nove ratove, posebno kada su velesile zainteresirane za razvoj događaja, poput Rusije, Kine i drugih“, rekao je Josipović. „Zato se zaista bojim da je jedan od mogućih scenarija i svjetski rat.“

POGLEDAJTE VIDEO: Više od 2000 mrtvih i stotine tisuća izbjeglica! Rat na Bliskom istoku ulazi u treći tjedan...