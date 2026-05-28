'POLICIJA NIJE JOŠ OBJAVILA' /

Spriječen najgori ishod u Zagrebu! Ministar otkrio: 'Imao je dva pištolja s mecima u cijevi'

'Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se, odnosno mogao se očekivati najgori ishod u Zagrebu'

28.5.2026.
12:21
Erik Sečić
Marko Lukunic/PIXSELL/ilustracija
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je u Hrvatskom saboru tijekom predstavljanja Izvješća o radu policije za prošlu godinu otkrio da je policija rano ujutro u Zagrebu spriječila potencijalni zločin.

"Policija to još nije objavila, ali mi imamo informacije da je jutros iza 6.00 sati uhitila muškarca, '74 godište, koji je imao dva pištolja puna mecima, oba su imala metak u cijevi", istaknuo je Božinović.

Dodao je kako je uhićeni muškarac iz 2025. godine imao mjeru liječenja te da je 2016. bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Uz to je evidentiran i za dvije prijetnje, nasilničko ponašanje i provalu u kiosk. 

'Mogao se očekivati najgori ishod' 

"Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se, odnosno mogao se očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu", ustvrdio je ministar. 

Božinović je inače te detalje naveo kao odgovor na pitanje HDZ-ove zastupnice Danice Baričević, koju je zanimalo smatra li da sustav dovoljno prepoznaje i tretira mentalno zdravlje kao sigurnosno pitanje te planira li Ministarstvo u suradnji sa zdravstvom i socijalnoj skrbi još jače ulagati u rano prepoznavanje psihičkih teškoća i nasilnih obrazaca ponašanja. 

"To su legitimna pitanja o kojima moramo razgovarati. Policija svoj dio nastoji, i kao što vidite, većim dijelom i odradi vrlo učinkovito", rekao je Božinović. 

Hrvatski SaborZagrebDavor BožinovićPolicija
