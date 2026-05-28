Duge cijevi na istoku Hrvatske: Stigao opasan kriminalac, sumnjiče ga za jezive likvidacije

Crnogorac Vuk Lakičević (29), pripadnik takozvanog "škaljarskog klana", u četvrtak ujutro u pratnji jakih sigurnosnih snaga iz istražnog zatvora u Požegi doveden je u Slavonski Brod pred suca istrage Županijskog suda, javlja portal sbonline.

Lakičević je 29. travnja "pao" na Graničnom prijelazu Slavonski Brod, na temelju naloga Višeg suda u Podgorici i raspisane Interpolove tjeralice. Osumnjičen je da je počinio kaznena djela "uspostavljanje kriminalne organizacije" i "teško ubojstvo".

Odmah nakon uhićenja zbog opasnosti od bijega određen mu je istražni zatvor, koji će na snazi ostati sve dok ne završi proces njegovog izručenja Crnoj Gori.

Trenutačno se ne zašto je doveden pred suca, no pretpostavlja se da se odlučuje o postupku izručenja na temelju Interpolove tjeralice. Više detalja, kao i službena potvrda, trebalo bi stići tijekom dana.

Tko je Lakičević?

Podsjetimo, srbijanski Kurir.rs izvijestio je da se Lakičevića sumnjiči da je sudjelovao u otmici i jezivom ubojstvu Ilije Krstića iz Leskovca, čiji su posmrtni ostaci u svibnju prošle godine pronađeni zazidani u spremniku za vodu u tvrđavi Grabovac u Kotoru.

Sumnja se da je Krstić ubijen još u srpnju 2019. godine, nakon što su "škaljarci" navodno doznali da je angažiran za ubojstvo njihovog suradnika Marka Ljubiše Kana.

Lakičević, koji je poznavao Krstića, navodno ga je namamio da dođe u njegov iznajmljeni stan u Budvi. Bila je riječ o zamci, a Krstića su dočekali Lakičević i još dvojica okrivljenika - Lakičevičev polubrat Stefan Đukić Mandić i Stefan Janković. Oteli su ga, mučili i iznuđivali informacije o djelovanju suparničkog "kavačkog klana".

Potom su ga odveli na područje Kotora, gdje su ga s još dvojicom osumnjičenika ubili metkom u glavu. Njegovo tijelo su zapalili, a ostatke sakrili u rezervoar za vodu i zazidali ih. Na tom mjestu skriveni su ostali šest godina.

Uz to, Lakičević je osumnjičen da je bio dio kriminalne skupine Stefana Đukića Mandića, kojoj se sudi za likvidaciju Jovana Klisića i ranjavanje Velizara Gardaševića, dvojice muškaraca dobro poznatim u kriminalnom miljeu. Ta kriminalna skupina također je osumnjičena za ubojstvo Slobodana Šaranovića u Budvi te dvojice "kavčana" u stanu na španjolskoj Mallorci.