U Hrvatskoj uhićen zloglasni član Škaljarskog klana: Sumnjiče ga za šest ubojstava

U Hrvatskoj je u ponedjeljak, po tjeralici Interpola Podgorice, uhićen 28-godišnji Vuk Lakićević, član visokorizične kriminalne skupine iz Crne Gore kojeg sumnjiče da je izvršio šest ubojstava, doznaje portal RTCG.

Lakićević je u bijegu bio od 21. travnja ove godine, a bit će izveden pred suca istrage u Slavonskom Brodu.

"Za njim se tragalo zbog osiguranja njegovog prisustva kaznenom postupku koji se protiv njega vodi pred Specijalnim državnim tužiteljstvom zbog sumnje da je počinio kaznena djela stvaranja kriminalne organizacije i teškog ubojstva u suizvršiteljstvu", priopćila je Uprava policije Crne Gore.

Zgloglasni 'škaljarac'?

Sumnja se da je Lakićević bio dio organizirane kriminalne skupine koja je prošlog tjedna procesuiralo Specijalni policijski odjel i Specijalno državno tužiteljstvo zbog šest kaznenih djela protiv života i tijela izvršenih u Crnoj Gori između 2017. do 2019. godine, dodaje se u priopćenju.

Crnogorska policija zahvalila je hrvatskim kolegama na brzoj reakciji nakon što su dobili operativne i obavještajne podatke o visokoprofilnim osobama.

Srbijanski mediji navode da je Lakićević bio navodni član "škaljarskog klana". Kriminalna grupa protiv koje je prije nekoliko dana pokrenuta istraga, a zbog koje je raspisana i tjeralica za Lakićevića, sumnjiči se za ubojstva Davora Prelevića i Siniše Vlahovića na Mallorci, ubojstvo Slobodana Šaranovića u Budvi, Ilije Krstića iz Leskovca u Kotoru, kao i Željka Bulatovića i Marka Sjekloće.

POGLEDAJTE VIDEO: Dvaput bio uhićen! Grgić odgovorio je li moralno da se opet kandidira: 'Neka moji sugrađani odgovore'