Najkontroverzniji lik 'Divljih pčela' koji nije crno-bijel: Manipulator ili čovjek koji je štitio obitelj?

Najnovija otkrića u RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele' dodatno su zakomplicirala portret glavnog muškog lika u seriji - Ante Vukasa kojeg maestralno glumi Alan Blažević i otvorila pitanje – je li riječ o hladnom manipulatoru ili čovjeku koji sve radi vođen vlastitim, iskrivljenim osjećajem odgovornosti?

Čovjek koji vuče poteze iz sjene

Ante Vukas je taj koji je Rajku odveo u Bosnu, daleko od očiju javnosti, gdje se ona potajno porodila. Već tada povlači prvi ključni potez, štiti obitelj od sramote, ali istovremeno postavlja temelje za dugogodišnju laž, piše rtl.hr

Kad Milan navrši godinu dana, Ante odlazi korak dalje. Predaje ga Radovanu, svom radniku, koji preuzima ulogu oca. Time Milan odrasta u uvjerenju koje mu oblikuje cijeli identitet, dok Ante sve vrijeme ostaje u njegovoj blizini, ali iz sjene.

Manipulacija ili kontrola situacije?

Milan, odnosno Čavka, s vremenom postaje upravo ono što je Ante od njega napravio - poslušan, odan i spreman obavljati prljave poslove. Njihov odnos nije izgrađen na istini, nego na hijerarhiji i dugogodišnjoj manipulaciji.

I tu dolazimo do ključne dileme. Je li Ante svjesno stvorio poslušnog "vojnika" ili je samo pokušavao držati stvari pod kontrolom u svijetu u kojem istina može sve srušiti?

Između zaštite i sebičnosti

Ne može se zanemariti ni druga strana. U trenutku kada je Rajka bila najranjivija, Ante joj je pomogao. Sklonio ju je od osude okoline, preuzeo odgovornost za situaciju i osigurao da dijete ostane blizu.

No ta "pomoć" dolazi s cijenom. Istina je zakopana, odnosi su izgrađeni na laži, a posljedice sada dolaze na naplatu.

Lik koji izaziva podijeljene reakcije

Ante Vukas upravo zato funkcionira kao jedan od najsloženijih likova serije. Njegovi postupci mogu se čitati na dva načina, kao hladna kalkulacija i manipulacija ili kao ekstreman oblik brige za obitelj.

Publika ga istovremeno osuđuje i pokušava razumjeti. I upravo u toj ambivalenciji leži snaga lika, Ante nije ni heroj ni negativac, već čovjek čije su odluke oblikovane strahom, moći i potrebom da sve drži pod kontrolom.

Pitanje koje ostaje otvoreno jest može li se takva istina ikada ispraviti i može li se nakon svega uopće oprostiti.

