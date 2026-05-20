Filipović o susretu s Jakuzom i povratku u ring: 'Puno se pisalo...'

Mirko Filipović jedan je od najboljih europskih i najbolji hrvatski MMA borac svih vremena. Legendarni 'Cro Cop' svojim je borbama godinama uveseljavao ljubitelje mješanih borilačkih vještina, a sada je u intervjuu za FNC-ov Fight Off podcast govorio o karijeri, FNC-u i mogućem povratku u ring:

"Ne mogu bez treninga. Trening je moja droga. Loše se osjećam kad ne treniram. Sada treniram nešto manjim intenzitetom u odnosu na dane kada sam se natjecao. Ujutro radim zgibove, navečer MMA. Drugi dan snagu, pa cardio, MMA trening pa propadanja i onda opet snaga. Često i hrvamo, radimo hrvački drill. Uopće ne dižemo utege, ali to kako mi dođe, sad pazim na svaki detalj", započeo je Filipović prije nego što se okrenuo na karijeru čiji je veliki dio proveo u Japanu.

"Japan je posebna zemlja, tamo su posebni ljudi i posebna kultura. Toliko poštuju starije i strance. Rampage Jackson jednom se borio u Saitama Areni. Bila je pauza između rundi i u jednom trenutku cijela dvorana se orila jer je zvonio telefon u košulji njegova trenera. Gdje se to može na kugli zemaljskoj ponoviti? Tamo se ne može dogoditi da nekoga izvižde, samo podrška i pljesak. Teško bih se ja tamo uklopio. Sad sam bio ondje za Novu godinu. Tamo nema papirića, jedne žvakaće na podu... Policajca nikad tamo nisam vidio, ali čim je frka, evo ih u sekundi. Obožavam tu zemlju."

"Došla je limuzina po mene i sjećam se da je bio neki ekskluzivni restoran. Bila su trojica, četvorica u odijelima i imali su bubice u ušima. Bilo je nekakvih 15 ljudi, a najmlađi je imao 65 godina. Ljudi su na zid stavili kartu Hrvatske, znali su neke stvari o našoj zemlji. To je bila basnoslovno skupa večera. Bilo je svega za jesti, meni se želudac digao, a ja sam samo jeo sladoled. Pitao sam kasnije menadžera tko su ti ljudi, samo mi je rekao: 'Ne pitaj'. Tek sam ga nedavno pitao pa mi je rekao: oni s 'Y' (Jakuza op.a.)."

Cro Cop o FNC-u i povratku u kavez:

"FNC je sjajna stvar i napravili su sjajan posao. Dvorane su pune gdje god dođu, od zagrebačke Arene, Ljubljane ili Beograda. Stipe Miočić nije mogao vjerovati da je već na prvoj borbi puna dvorana. Jer u UFC-u publika dolazi tek na glavne borbe. Atmosfera? Ljudi navijaju od prve borbe. Sve je odlično. Sjajna je ovo stvar za naše regionalne borce jer imaju priliku za nastup", rekao je Cro Cop o organizaciji u kojoj treniraju brojni njegovi "učenici", uključujući i Mateja Batinića:

"Ponosan sam, on je iznad svega krasan čovjek. On je najponizniji borac u pozitivnom smislu, upija što mu se kaže. Nikad ni s kim nisam imao takav odnos. On i njegov otac, to su toliko ponizni ljudi. Koliko je tu bilo ljudi kojima dam savjet i oni to nikad ne naprave. Posluša sve što mu kažem bez ikakvog pogovora. Pomažem mu oko sparinga i hrvanja. Odličan je borac, ali je tako krasna osoba i dečko kao da ne pripada ovom sportu", rekao je Filipović pa nastavio o ostalim borcima iz tzv. Cro Cop tima:

"Na vratima piše Cro Cop Team, ali to je iz vremena kad sam ja nastupao. Svi momci koji tu treniraju imaju ključeve od dvorane, mogu doći kad god hoće. Batinić me kupio pristojnošću. On ima srce i ne boji se, kondicijski je uvijek spreman i psihički je jak."

Za kraj se Cro Cop dotaknuo i svog povratka u kavez, oko kojeg se već duže vrijeme šuška.

"Nemam ništa posebno reći oko toga. Drago mi je da bi me ljudi ponovno htjeli vidjeti u borbi. Sve je moguće osim drvene peći i gumenog žarača. A i to je moguće, ali samo jedanput. Cijela priča počela je tako da je FNC objavio tko je sljedeći i bila je silueta koja podsjeća na mene. Puno je ljudi pisalo da bih to mogao biti ja. Javio se i Hatef i 'bruda' Ivan Dijaković, moj prijatelj. O tome nismo ništa razgovarali niti išta dogovarali, nego je bila zafrkancija. Bila je jedna večera na kojoj je bila zafrkancija i netko je spomenuo da će se Mirko morati vratiti da prebije Hatefa. No sve je to bilo u nekoj formi zezancije. Objavio bih ja, ako se ja o tome nisam oglasio, nema potrebe. Hatef me na jako kulturan način izazvao...

Postoji li šansa? Znaš kako, pitali su me da se borim s Ngannouom, a ja sam im rekao: 'To je zadnji lik s kojim bih se borio.' Pitali su koliko tražim love, rekao sam da je za mene 500.000 dosta, ali za izraz maminog lica kad čuje s kim se borim to je još 19 i pol milijuna. Čovjek je umro od smijeha. Moja mama prati, budi se, gleda borbe. Tako i ovo... Nećemo licitirati, ali borba je gratis. Gratis ću se boriti protiv Hatefa, ali moramo se dogovoriti za cifru za koju ću doći na konferenciju za medije. Mislim da bih na tome dobio živčani slom", zaključio je Filipović.

