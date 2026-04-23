Premijera nove sezone ‘Dosjea Jarak’ okupila poznate: Pogledajte tko je sve došao

U Zagrebu je u srijedu održano predstavljanje i druženje povodom premijere nove sezone emisije Dosje Jarak na RTL-u, kojem su prisustvovala i brojna poznata lica te kolege iz medijskog i javnog života, među njima Antonija Blaće, Mirko Filipović, Zoran Šprajc... Autori su tom prilikom istaknuli da tijekom rada na epizodama o slučaju Srđana Mlađana nije bilo dvojbe oko odabira teme, unatoč njezinoj složenosti. Kako objašnjava Dario Todorović, što su dublje ulazili u detalje slučaja, svjedočenja i psihijatrijska vještačenja, priča se sama otvarala, bez prostora za odustajanje. Sličnog je stava i Andrija Jarak, koji naglašava da od priče odustaju samo ako ključni sugovornici ne žele sudjelovati, što ovdje nije bio slučaj.

Nova sezona, koja uključuje epizode pod nazivom „Rođeni ubojica“, ima za cilj upozoriti na ozbiljnost teme i potaknuti promjene. Jarak ističe kako je misija emisije istražiti, ispričati i podsjetiti javnost na važne slučajeve, ali i otvoriti oči gledateljima. Reakcije publike i pravosuđa, kao i velik interes gledatelja, potvrdili su da su u tome uspjeli, dok autori poručuju da im takav odjek daje dodatni poticaj za nove priče.