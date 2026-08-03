Zašto se ljudi bave ovim? 'Zato što je ovo adrenalin koji se rijetko kada može dobiti'

Zaljubljenike u atraktivno uređene automobile i ove je godine okupio Vukovar Style Show. Vlasnici stilski dotjeranih metalnih ljubimaca pokazali su svoje umijeće i razmjenjivali iskustva, a natjecali su se u izgledu vozila, snazi automobilskih audio sustava, ali i glasnoći zvukova iz auspuha.

Gromoglasni zvukovi auspuha, glazba snažnih audiosustava i ljepota atraktivno preuređenih automobila - jednostavno rečeno Vukovar Style Show.

"Zašto se ljudi bave ovime, zato što je ovo adrenalin koji se rijetko kada može dobiti, to je ljubav, to je jednostavno upornost, izdržljivost, ja mislim da je to jedna naša najveća sreća", kaže Lorena Stepanović iz Osijeka. Rezultat te sreće, ljubavi i upornosti je i ovaj bijeli ljepotan, kojeg je trogodišnje uređivanje učinilo iznimno atraktivnim.

Netko preuređuje sve, drugi samo dijelove

"Iznutra je također cijeli interijer presložen, trap je naravno poboljšan, cijela stabilnost oko motora i hlađenje kako bi auto bio spreman za vožnju na stazi i stabilno ponašanje", kaže Davor Petrić iz Vukovara.

Netko preuređuje sve, a netko pak posebnu pozornost posvećuje modifikaciji ispušnih sustava.

"Napravimo te neke preinake, kao što je ova i čisto da ono malo okupimo ljude i da se tu družimo", kaže Dario Gudelj iz Osijeka.

Uz druženje ide i dobra glazba, a ovi ljudi najviše je vole slušati u personaliziranim automobilskim audio sustavima.

"Uvijek netko nešto voli, netko voli ovo, netko voli tunirati aute, ali zvučnik je zvučnik. Što kažu ljudi na ovaj vaš hobi? Većinom kažu da nismo normalni", kaže Dragan Veselinović iz Trpinje.

'Roditelji govore da nisam normalan'

Navikli su, kažu na različite reakcije.

"Prijatelji naravno podržavaju, roditelji, kao roditelji, kažu da nisam normalan, to tako ide", kaže David Petrić.

Zaljubljenici u uređivanje automobila kažu da je to što rade - jednostavno u njima.

"Jednostavno, vjerojatno u krvi, ima tu i te nekih igrica koje smo igrali, gledali smo te brze i žestoke, ali je to vjerojatno ono kad se rodiš već imaš, tako da to je to", kaže Ivan Blažević, predsjednik Autokluba Vukovar.

I zahtjeva mnogo toga.

"Vremena puno, živaca isto puno, e sad novaca, tko se koliko može raširiti", kaže Dario Gudelj. Pa je susret u Vukovaru i prilika za razmjenu umijeća i iskustava.

'Auti su stvarno zanimljivi'

"Tako da smo došli malo pogledati konkurenciju kako su to napravili, auti su stvarno zanimljivi, kad ih vidimo na cesti, ono privlače pažnju pa smo došli izbliza vidjeti kako to izgleda. Savršenstvo", kaže Josip iz Vukovara.

"Drago mi je da je ovako veliki broj posjetitelja došao, okupilo se preko 120 vozila i preko 500 posjetitelja i drago nam je što na ovaj način se promovira grad Vukovar", kaže Darko Miličević, potpredsjednik Gradskog Vijeća Grada Vukovara.

Vukovar Style Show ide dalje kao i uređivanje ovih automobila. "To nikada nema kraja, uvijek može bolje, uvijek može ljepše, ali naravno svaki puta kad sjednem u auto i upalim ga, osjećaj je lijep", kaže David Petrić.