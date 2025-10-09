Horor! Bivši UFC borac i član Miočićevog tima brutalno likvidiran na ulici

Bivši UFC borac Suman Mokhtarian (33) ubijen je u srijedu navečer u zapadnom Sydneyju, u četvrti Riverstone. Prema australskoj policiji, riječ je o ciljanom napadu povezanom s kriminalnim bandama.

Napad se dogodio oko 18 sati dok je Mokhtarian bio u šetnji. Svjedoci su čuli više hitaca ispaljenih iz crvenog Audija. Hitna pomoć brzo je stigla, ali borcu nije bilo spasa, preminuo je od prostrijelnih rana. U blizini su kasnije pronađena dva zapaljena vozila povezana s napadom.

Policija savezne države Novi Južni Wales pokrenula je veliku istragu. Načelnik Jason Joyce poručio je da je riječ o „iznimno drskom, ali ciljano izvedenom napadu“.

Mokhtarian je i ranije bio meta, u veljači ove godine pokušano je njegovo ubojstvo ispred njegove dvorane Australian Top Team. Zbog sigurnosnih razloga u travnju je otkazan i MMA event na kojem je trebao sudjelovati kao trener.

Bivši sudionik showa The Ultimate Fighter gdje je bio u timu Stipe Miočića i osnivač poznate dvorane u Sydneyju, Mokhtarian je karijeru završio s omjerom 8 pobjeda i 2 poraza, a nakon borilačkih dana posvetio se treniranju.

