Stipe Miočić objavio fotografiju s Mirkom Filipovićem: Pogledajte što je napisao

Stipe Miočić nedavno je kao poseban gost prisustvovao spektaklu FNC 24 u zagrebačkoj Areni.

Legendarni prvak bio je tog 6. rujna uz još jednog legendarnog prvaka, Mirka Filipovića, a sada je objavom na svom Instagramu podsjetio na taj event uz fotografiju s Mirkom ispod koje je napisao samo jednu riječ.

"Brat", napisao je na engleskom jeziku uz emotikon rukovanja.

Nakon što je s obitelji dobio hrvatsko državljanstvo, Stipe je sve češće u Hrvatskoj. U lipnju je bio u Zadru na Sunset Sports Festivalu te najavio je da će se uskoro vratiti u Hrvatsku.

I ovom objavom Stipe je potvrdio kako između njega i Cro Copa nema nikakvih nesuglasica o kojima se pričalo u prošlosti, no bilo bi još ljepše da je Stipe riječ brat napisao na hrvatskom jeziku. To bar nije teško naučiti.

