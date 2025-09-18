PRVAK DO PRVAKA /

Stipe Miočić objavio fotografiju s Mirkom Filipovićem: Pogledajte što je napisao

Foto: Marko Prpic/pixsell

Nakon što je s obitelji dobio hrvatsko državljanstvo, Stipe je sve češće u Hrvatskoj

18.9.2025.
17:39
Marko Prpic/pixsell
Stipe Miočić nedavno je kao poseban gost prisustvovao spektaklu FNC 24 u zagrebačkoj Areni. 

Legendarni prvak bio je tog 6. rujna uz još jednog legendarnog prvaka, Mirka Filipovića, a sada je objavom na svom Instagramu podsjetio na taj event uz fotografiju s Mirkom ispod koje je napisao samo jednu riječ. 

"Brat", napisao je na engleskom jeziku uz emotikon rukovanja. 

Nakon što je s obitelji dobio hrvatsko državljanstvo, Stipe je sve češće u Hrvatskoj. U lipnju je bio u Zadru na Sunset Sports Festivalu te najavio je da će se uskoro vratiti u Hrvatsku. 

I ovom objavom Stipe je potvrdio kako između njega i Cro Copa nema nikakvih nesuglasica o kojima se pričalo u prošlosti, no bilo bi još ljepše da je Stipe riječ brat napisao na hrvatskom jeziku. To bar nije teško naučiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

