Stipe Miočić izazvao delirij ispred Arene Zagreb! Pogledajte u čemu je došao na FNC 24

Znamo svi da je Stipe Miočić vatrogasac i da mu je to posao u privatnom životu. Stoga, nije čudno što je na FNC 24 event U Arenu Zagreb u subotu došao u vatrogasnom vozilu. Kad se Stipe pojavio ispred Arene, prolomio se pljesak okupljenog mnoštva. Stipe je dan prije eventa dao ekskluzivan intervju Borisu Jovičiću za RTL Danas.

"Jako sam uzbuđen što sam se vratio i što mogu gledati FNC, jednu nevjerojatnu organizaciju. Mislim, vidio sam dosta snimaka, ali sada to mogu doživjeti uživo, što je još i bolje", počeo je Stipe.

Očekuješ li nešto slično UFC-u, kada govorimo o zabavi i cijeloj produkciji?

"Pa da, mislim, dolazi jako puno ljudi, očito rade nešto kako treba. Osjećam da će i ovdje razina biti vrlo blizu", rekao je bivši UFC-ov prvak.

Svi ovdje u Hrvatskoj se jako vesele što si došao. Jesi li možda barem malo tužan što nisi imao priliku boriti se pred svojim navijačima?

"Da, definitivno. Htio sam, ali jednostavno se nije poklopilo s onako kako sam želio. No, na sreću, sada sam u mirovini, pa dolazim gledati borbe", kazao je bivši teškaš.

