Stipe Miočić je stigao! Ekskluzivno za RTL Danas otkrio što će raditi u Areni i očekuje li borbu u Hrvatskoj

Stipe Miočić, jedan od najvećih UFC boraca svih vremena došao je podržati sutrašnji veliki FNC-ov event u Areni koji možete gledati na platformi VOYO. Ekskluzivno je s njim za RTL Danas razgovarao Boris Jovičić.

"Jako sam uzbuđen što sam se vratio i što mogu gledati FNC, jednu nevjerojatnu organizaciju. Mislim, vidio sam dosta snimaka, ali sada to mogu doživjeti uživo, što je još i bolje", počeo je Stipe.

Očekuješ li nešto slično UFC-u, kada govorimo o zabavi i cijeloj produkciji?

"Pa da, mislim, dolazi jako puno ljudi, očito rade nešto kako treba. Osjećam da će i ovdje razina biti vrlo blizu", rekao je bivši UFC-ov prvak.

Postoji li borba kojoj se najviše veseliš? Možda teškaški meč?

"Ma ne, svejedno mi je. Teškaši su uvijek zanimljivi, ali puno je dobrih borbi. To mi je najvažnije – da su uzbudljive i zabavne za gledanje, da ljudi dobiju vrijednost za svoj novac", sažeo je dobro Stipe.

Okej, vjerojatno ćeš ti dodijeliti šampionski pojas, zar ne? Možeš li nam to ekskluzivno potvrditi?

"Da, pretpostavljam. Ja ću pobjedniku zakopčati pojas, što je baš fora. Nikad to nisam imao prilike raditi, pa sam uzbuđen", rekao nam je Stipe.

Kako misliš da će to izgledati? Kako ćeš se osjećati kada si s druge strane – kada daješ, a ne primaš pojas?

"Puno bolje. Neću biti prebijen i sav u bolovima, pa ću biti sretan što to mogu napraviti", nasmijao nas je Miočić.

Svi ovdje u Hrvatskoj se jako vesele što si došao. Jesi li možda barem malo tužan što nisi imao priliku boriti se pred svojim navijačima?

"Da, definitivno. Htio sam, ali jednostavno se nije poklopilo s onako kako sam želio. No, na sreću, sada sam u mirovini, pa dolazim gledati borbe", kazao je bivši teškaš.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6 rujna od 19.30 na platformi VOYO

Možda barem jedna ekshibicijska borba?

"Možda. Nikad ne znaš. Možda", ostavio je otvoren prostor za maštanje Stipe.

Kako ti prolazi mirovina? Čuo sam da i dalje radiš puno radno vrijeme kao vatrogasac. Mi u Hrvatskoj također imamo odlične vatrogasce. Možda da dođeš na pola radnog vremena raditi ovdje?

"Da, dolazio bih vikendom. Obožavam mirovinu, čovječe. Sjajno je biti u mirovini, mogu provoditi puno više vremena s djecom. Volim ovakva događanja, ali ne moram se više stalno trenirati i nisam stalno polomljen. Borba mi donekle nedostaje, ali volim ovaj osjećaj da nisam pretučen i iscrpljen", rekao je Stipe.

Sve o FNC-u čitajte na portalu Net.hr

Imaš li planove biti uključen u borilački sport, ali kao trener? Ili možda planiraš organizirati neke kampove ovdje u Hrvatskoj s domaćim borcima, mladim talentima?

"Definitivno ću nešto trenirati, vjerojatno kad moja djeca malo porastu i krenu u školu, kada ću imati više vremena. Ali zasad ne, još par godina. Svakako sada idem u dvoranu i pomažem dečkima, ali mislim da ću biti puno više uključen kad djeca odrastu. Možda nekad održim seminar ili nešto slično ovdje", zaključio je Stipe.