Evo kad i gdje gledati povijesni FNC 24 event

Još je samo jedan dan ostao do spektakularnog FNC 24 eventa u Areni Zagreb. Odbrojavanje je praktčki gotovo, naporni treninzi i sparinzi također, sučeljavanja i riječi boraca upućenih jedni drugima, sve to je iza nas. Sad je ostao samo kavez, bez puno riječi, samo gola vještina i znanje.

U subotu u 19.30 sve će stati. Borci će ući u kavez kako bi pokušali ostvariti svoje ciljeve, želje, sportske snove. Bit će to u Areni Zagreb večer puna adrenalina, borbi i nezaboravnih trenutaka, s vrhunskim borcima koji će se boriti za pobjedu. Ako ne možete biti u Areni Zagreb, ne brinite! FNC 24 prenosit će se UŽIVO na platormi VOYO.

Nakon što je oborila sve rekorde gledanosti i postavila nove standarde spektakularnom priredbom FNC 23 u Beogradu, najjača MMA organizacija u jugoistočnoj Europi, Fight Nation Championship, priprema se ispisati novo poglavlje svoje povijesti. FNC 24 donosi program koji jamči adrenalin, neizvjesnost i mečeve o kojima će se još dugo pričati. Također, svoj dolazak na event su najavili Stipe Miočić, najveći UFC teškaš svih vremena (ima rekordne tri obrane titule) i Mirko Cro Cop Filipović.

Predsjednik organizacije Dražen Forgač najavio je najjači "fight card" do sada, a razlog preseljenja tradicionalnog rujanskog termina iz pulske u zagrebačku Arenu leži u ogromnom interesu publike i kapacitetu koji premašuje 16.000 gledatelja. Na rasporedu je čak dvanaest okršaja, uključujući četiri borbe za prestižni pojas prvaka i veliko finale druge sezone popularnog reality showa "Fight of Nations". Ovo je detaljan pregled svega što nas čeka u noći koja će definirati regionalnu MMA scenu.

Fight card

Ivan Vitasović (prvak teške divizije) - Darko Stošić (izazivač)

Glavna borba večeri donosi epski okršaj za titulu prvaka teške kategorije, dvoboj koji nosi težinu desetogodišnjeg rivalstva. Aktualni prvak, Ivan "Braveheart" Vitasović iz Trojan Gyma (13-6-1), vraća se u kavez nakon godine i 4 mjeseca zbog teške ozljede, spreman za treću obranu svog pojasa. Pulski borac postao je simbol FNC-ove teške kategorije, a sada ga čeka najveći ispit karijere. Ivan Vitasović nikad nije birao suparnike i uvijek je htio što jačeg protivnika.

S druge strane kaveza stajat će srpski nokauter Darko "The Hammer" Stošić (21-7), borac čije ime izaziva strahopoštovanje diljem Europe. Njihov prvi susret dogodio se davne 2016. godine na FFC priredbi, kada su obojica bili na počecima svojih karijera. Tada je slavio Stošić prekidom u prvoj rundi. Danas, gotovo desetljeće kasnije, situacija je drastično drugačija. Vitasović je iskusni i dokazani prvak, dok je Stošić izgradio reputaciju jednog od najopasnijih udarača u poljskom KSW-u. Njihov ponovni susret u Areni Zagreb bit će sudar dvojice formiranih boraca na vrhuncu snage, a ulog je veći no ikad – FNC-ov pojas teške kategorije.

Titule na stolu

Osim glavne borbe, publika će svjedočiti još trima okršajima u kojima će pojas tražiti novog ili potvrditi starog vlasnika. Publika će u Areni Zagreb uživati kao nikad dosad.

Batinić protiv Ramosa za pojas poluteške kategorije

Jedan od tehnički najpotkovanijih boraca na FNC-ovom rosteru, Matej "Do Koske" Batinić (prvak), konačno se vraća u akciju. Nakon što je u Puli dominantno osvojio pojas poluteške kategorije gušenjem u petoj rundi, zdravstveni problemi udaljili su ga od obrane titule. Sada je spreman potvrditi svoj status, a protivnik će mu biti opasni Andres Ramos. Batinićeva borba uvijek je poslastica za MMA znalce, a njegov povratak pred domaćom publikom dodatno podiže ulog ovog meča.

Sičaja i Politylo u revanšu za pojas

Revanš koji su fanovi najglasnije tražili napokon je tu, a ulog je upražnjeni pojas perolake kategorije. Ivan Sičaja i Pawel Politylo prvi su se put susreli na FNC 21 priredbi u Zadru, u meču koji je podigao mnogo prašine. Poljak je pao na vaganju, zbog čega mu je oduzet bod, a tijekom borbe izgubio je još jedan zbog nedozvoljenog udarca. Sičaja je na kraju slavio podijeljenom odlukom sudaca, no publika je smatrala da je Politylo bio bolji borac. Sada će u kavezu, pod svjetlima Arene, dobiti priliku razriješiti sve dileme i okruniti novog prvaka kategorije.

Čeka nas prasak

Program FNC 24 priredbe obilježile su i neke promjene u posljednji čas, koje su donijele novu dozu intrige i nepredvidivosti.

Barrio i Bakočević u boksačkom obračunu

Prvak lake kategorije, Francisco "Croata" Barrio, trebao je braniti svoj pojas protiv opasnog izazivača Lom-Ali Eskieva. Međutim, nakon otkazivanja od strane Eskieva, FNC je brzo reagirao i fanovima pružio poslasticu koju malo tko očekivao. U kavez protiv Barria ulazi njegov stari rival, crnogorski "Psihopata" Vaso Bakočević. Njihov treći međusobni okršaj neće biti za titulu, već će se održati po posebnim pravilima – "Extreme Boxing", odnosno boks s malim MMA rukavicama. Ovo jamči beskompromisnu razmjenu udaraca i spektakl koji će podići publiku na noge.

Žgela protiv Ilića

Sunaslovna borba večeri trebala je biti veliki revanš trenera iz druge sezone reality showa "Fight of Nations", Aleksandra "Jokera" Ilića i Mirana "Slo Rocky" Fabjana. Ipak, zbog ozljede slovenskog borca, FNC je morao pronaći zamjenu. Izazov je prihvatio opasni udarač iz Starih Jankovaca, Mario Žgela. Ovaj meč, dogovoren u "catchweight" kategoriji do 88.5 kg, donosi potpuno novu dinamiku. Žgela je poznat po razornoj snazi udaraca, dok je Ilić jedan od najatraktivnijih boraca regije. Bit će to sudar stilova i veliki test za obojicu.

Kompletan popis borbi otkriva dubinu i kvalitetu FNC-ovog rostera, nudeći ponešto za svakog ljubitelja borilačkih sportova:

Finale Fight of Nations™-a

Finale Fight of Nations (velter kategorija): Dvojica najboljih boraca iz timova Ilić i Fabjan borit će se za titulu pobjednika druge sezone i nasljednika Marka Ančića.

Ostali mečevi

Poluteška kategorija: Povratnik Tomislav Spahović odmjerit će snage s Litavcem Arturasom Kudrešovasom.

Teška kategorija: Poljski div Michal Andryszak sukobit će se s američkim borcem Saidom Sowmom.

Catchweight (70 kg): Filip "Nitro" Pejić tražit će prekid nesretnog niza od tri poraza u zagrebačkoj Areni protiv Aleksandra Jankovića.

Bantam kategorija: Veliki talent Fran Luka Đurić borit će se protiv iskusnog Stipe Brčića.

Poluteška kategorija: Još jedan mladi lav, Tiriel Luka Abramović, ide na Poljaka Patryka Grabowskog.

Perolaka kategorija: Pobjednik prve sezone Fight of Nations™-a, Splićanin Marko Ančić iz American Top Teama iz Zageba, borit se protiv Ukrajinca Mykole Kazachynskyog.

Pripremite se za napetu borbenu večer koja će vas držati na rubu sjedala! Ovaj događaj ne smijete propustiti! Vežite se, jer uskoro polijećemo.

