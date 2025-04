Dražen Forgač Forgy gost je u novom podcastu Net.hr-a. FNC Knockout po prvi će se put održati 3. svibnja u Medulinu. VOYO platforma od 20.00 prenosi event za koji vlada veliki interes.

VOYO platforma ekskluzivno 3. svibnja od 20.00 prenosi prvi FNC Konockout event

Forgy nam je po prvi put otkrio da se FNC planira širiti u Austriju, Njemačku, a zanimljiva im je i Francuska. Također, žele potpisati i Juniora Dos Santosa, bivšeg UFC prvaka. Naravno pričao nam je i o FNC Knockoutu, ideji, kako je do FNC Knockouta došlo, dotaknuo se i svoje karijere, uzbuđenja koje je doživio, dagestanskih boraca, hrvanja kao baze u slobodnoj borbi, te objasnio zašto je, po njemu, MMA uzeo primat što se tiče borilačkih sportova i od boksa. Nisu to bile jedine teme. Pričali smo s Forgyjem sat i 13 minuta...

"FNC Knockout idealna je platforma za probijanje u ovom sportu i vraćanje u formu, ovo im je još veća platforma za svoj razvoj i promociju, ovo je mix FNC boraca i onih koji trebaju ući u FNC. FNC Knockout je jedna stepenica iznad Armagedona. To je velika stvar za borce, ne samo za mlade. FNC Knockout 1 koji će se održati u Medulinu ima šarolik fight card. Na fight cardu je jedan Bažant i Brkan koji su dugo s nama u FNC-u, ali u ovom trenutku potrebna je im je platforma manja na kojoj će se vratiti. Bažant je imao neke lošije rezultate u zadnje vrijeme i ovo mu je prilika da se vrati na pravi put ili Brkan koji je s nama od prvog eventa, na FNC 1 su nastupili i Ilija Brkan i Rok Krušič. To je zanimljiva činjenica. Isto tako, imamo tim ljudi koji su jako vrijedni i rade apsolutno od prvog do zadnjeg kao da je to njihov projekt. Nema tu ni radnog vremena, svi rade kao da je njihov projekt. Svi žele da taj projekt uspije i iz tog razloga uspjeva. Moje zasluge su najveće u smislu da sam imao sposobnosti i okupiti takav tim ljudi i da sam ih znao usmjeriti u nekim segmentima. Imamo znanje kako posložiti neke stvari, imamo dobre temelje u vidu trenerskog kadra i boraca. Na Balkanu imamo kulturu borilačkih sportova jer publika kod nas vole borilačke sportove ", priča nam Dražen Forgač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mnogi se ne bi složili da je MMA popularniji u svijetu od boksa na svjetskoj razini...

"Možemo se slagati ili ne slagati, ali boks ima sreće, po meni, što se u zadnje vrijeme Saudijska Arabija uključila u promociju boksa. Jer, ono prije toga je bila baš tuga, ali sad je novo gorivo u vidu ogromnih financija gurnuto od strane Saudijaca i naravno da je to diglo boks i naravno da smo vidjeli mečeve koje sigurno ne bi imali prilike vidjeti da oni nisu bili spremni gurnuti taj novac. To je vratilo boks u mainstream. Ja osobno obožavam boks i drago mi je da se događaju takvi mečevi jer ja kao fan to želim gledati. Uopće nije bitno nadmetanje MMA i boksa, sve je to borilački sport, po meni je bitno da i jedan i drugi sport rastu i privlače što veći broj publike, to ne može biti loše niti za boks niti za MMA."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Forgy nam je ekskluzivno otkrio na koje se zemlje planira širiti FNC i što je s Juniorom Dos Santosom.

"Ideja je da se širimo, jer ako ne rasteš, nazaduješ. Moraš gledati u budućnost, kako da rasteš. Na Balkanu smo napravili jako puno. Planiramo se širiti na one zemlje gdje je jaka balkanska dijaspora, a to su Austrija i Njemačka, redosljedno Njemačka i Austrija. Zanimljiva nam je i Francuska, zemlja u kojoj je MMA bio godinama zabranjen, ali sad je nevjerojatno popularan. Francuska nam je zanimljiva jer je tamo trenutno najživlje tržište. Moglo bi se dogoditi da FNC uskoro posjeti Francusku. Da, MMA je dugi niz godina bio zabranjen u Francuskoj. Judo ima izuzetno jak lobi u Francuskoj, uz savate boks je držao primat što se tiče borilačkih sportova. MMA dugi niz godina nije mogao probiti to da nije dozvoljen, ali prije nekoliko godina je dozvoljen i sad je tamo strašna popularnost. Sad MMA puni Arene u toj zemlji. Francuska je velika država, puno je doseljenika koji se vole boriti i jednostavno je baš plodno tlo za MMA. Javio nam se strahovito veliki broj ultrapopularnih stranih boraca.Trebala je krenuti s radom promocija koja se zove Global Fighting League, gdje su oni imali izuzetno ambiciozan plan. Potpisali su desetke bivših UFC boraca, najvećih zvijezda itd. Sve što je zapravo bilo dostupno potpisali su u svoj roster. Trebali su krenuti s eventima, međutim projekt je očito propao prije nego što je krenuo, nisu očito uspjeli skupiti investicije i sad je veliki broj poznatih boraca slobodan na tržištu. Ne bih se začudio da uskoro potpišemo baš neka ultra velika imena. Dos Santos je jedan od boraca koje želimo, imao je ponudu od nas da nastupi protiv Fabjana u Ljubljani. Imao je ponudu od Global Fighting League koja se nama odmah činila nerealnom, pa nije mogao. Oni su svakom ponudili sve, tko je god što tražio, to je dobio. To tako ne ide, osim ako ti je investitor saudijski princ pa je odlučio spaliti ne znam koliko milijardi na taj event. Računica im nije bila dobra, to nema veze s ničim, na kraju se ispostavilo da je to tako. Junior je ponovno slobodan, daleko od toga da ga nećemo imati i da se meč Fabjana i njega neće dogoditi".

Čitav podcast s Draženom Forgačem pogledajte u priloženom videu gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa