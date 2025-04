FNC Knockout, inovativni borilački turnir koji će pružiti iznimnu priliku mladim borcima da se istaknu i pokažu svoje vještine, ima svoj debi 3. svibnja u Medulinu.

Samo najjači opstaju

VOYO platforma ekskluzivno će 3. svibnja prenositi prvi FNC Konockout event

Najtalentiraniji među mladim borcima imat će priliku pridružiti se prestižnoj FNC organizaciji, najjačoj promociji u jugoistočnoj Europi, jednoj od općenito najjačih na Starom kontinentu.

Ovaj projekt predstavlja izravan korak u razvoju regionalnog MMA sporta i daje prostor novim talentima da se dokažu na globalnoj borilačkoj sceni.

Proslavljeni hrvatski MMA borac iz ATT-a Filip Pejić zna kako je to tražiti i na kraju pronaći svoje mjesto pod suncem u mješovitim borilačkim sportovima.

"Dražen Forgač Forgy probija sve moguće granice i prati sve trendove, a ovo je dobra mogućnost za ulazak među velike dečke, na velike FNC evente. Ovo je sjajno što su napravili, ne može bolje", priča nam Filip Pejić.

'FNC Knockout bit će prava vatra'

Nitro nastavlja secirati novi FNC-ov event.

"FNC Konockout je nešto poput UFC Fight Nighta. Znači, manji event, ali isto tako event koji će nuditi zanimljive borbe, jake i atraktivne poteze, nokaute, nudit će sve ono što nudi MMA kao sport. Brutalnost i ljepotu. Bit će i tu vatre. FNC Knockout će biti manji FNC, dok se veliki FNC eventi rade u velikim dvoranama".

Pejić se prisjetio svojih MMA početaka...

"Sad kad pričamo o FNC Knockoutu i mladim lavovima, vraćaju me misli u moju prošlost, na moje početke. Uf, kad je to bilo, jako davno, ni sam točno ne znam godinu, datum... Prvu profesionalnu borbu odradio sam negdje, ne znam točno, ali se sjećam da je bila dvorana u Karlovcu."

Naravno, Filip je pobijedio u prvom profi meču...

" Josip Kuhar mi je bio prvi suparnik. Pobijedio sam ga. Odmah na početku sam tukao ljude jako. Nakon tog meča ušao sam u tadašnju MMA ligu. MMA liga je bila odlična odskočna daska za mlade borce. To je na kraju otišlo u krivom smjeru, nije se mogao tad izvući adekvatan novac da se to sve održi, ali evo, mi neki smo ostali upamćeni. Batinić, današnji prvak, bio je isto prvak MMA lige. I ja sam bio prvak. Bilo je to prije desetak godina."

Pejić priča kako je UFC Fight Night 86 event, održan 10. travnja 2016. u Areni Zagreb, približio MMA svijet Hrvatima da se bore sa svjetskim borcima.

'FNC je čudo'

"Tad sam ja već bio u kontaktu s Forgijem, ostvarili smo već neke kontakte između nas, već smo se upoznali, počeli se družiti, trenirati, tad je još Forgi trenirao. I eto, do danas danas se znamo i to nas je sve probilo u ovom smjeru gdje jesmo. Sad imamo FNC promociju koja je nevjerojatno narasla i svjetsko je čudo po brzini rasta jedne MMA promocije", govori Nitro.

Pejić je uzor mnogim mladim borcima koji se žele probiti u slobodnoj borbi.

"Mladi borci gledaju samo da daju sve od sebe, naravno oni koji su posvećeni sportu, koji su full unutra, predani, koji ne skreću s puta i ne hvataju neke krivine. Isto tako, treba izdržati sva opterećenja, sve amplitude, poraze... Treba biti jako uporan i jak u glavi. Svakom se u životu u karijeri dogodi tu i tamo potonuće, pad, e sad, tko će se moći izdignuti iznad toga, tko će se znati i naći snagu dići se iz pepela, poput Fenixa, taj će i ostvariti karijeru."

'Borci se grade kad se izdižu iznad loših stvari'

Najjači su upravo ti koji se dižu svaki put kad padnu, nevezano za nokaut...

"Bit će MMA ime vrijedno pažnje i gledat ćemo ga na velikim pozornicama. To svaki mladi borac mora znati. Ipak, uz sav trud i to sve treba u glavi ostati jak kad se događaju loše stvari, a u tom sportu se događaju loše stvari za čovjekovu psihu. No, tada se grade borci, takve situacije izgrade čovjeka, najjači su oni koji padnu, pa se dignu, bez obzira koliko puta. Tu se izgrađuju ozbiljni borci koji izdrže sve te napade, sve amplitude, padove, koji se svaki put iznova dignu i idu naprijed, koji izdrže ozljede, prođu situacije, krenu dalje, idu jako. Tako je naposljetku i u životu", zaključio je Filip Pejić.

Za spomenuti kako je prije otprilike dva mjeseca FNC promocija službeno potvrdila spajanje sa slovenskom VFN organizacijom, a sada je ta suradnja dobila konkretne obrise u obliku potpuno novog projekta – FNC Knockout!

Ovaj novi format donosi seriju manjih, ali izuzetno uzbudljivih FNC događaja, koji će se održavati svakog drugog mjeseca, između glavnih priredbi, odnosno velikih evenata. Cilj je pružiti priliku mlađim borcima, kao i onima koji još nisu spremni za najveće okvire, da pokažu svoje vještine i naprave korak bliže svojim ambicijama.

Prvi FNC Knockout event zakazan je, kao što smo to već u uvodu istaknuli, za 3. svibnja u Medulinu, gdje je FNC već prošle godine započeo svoj put sa spektakularnim FNC 16. Ovo je prilika da još jednom vidimo što znači pravi MMA show!

Spektakularni FNC Knockout gledajte ekskluzivno na VOYO!

