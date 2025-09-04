Trojanac želi razvaliti opasnog Srbina širokog kao ormar! Ovo čeka 10 godina

Nakon što je MMA spektakl u beogradskoj Štark Areni oborio sve rekorde gledanosti i postavio nove standarde za borilačke priredbe u jugoistočnoj Europi, vodeća regionalna organizacija, Fight Nation Championship (FNC), seli se u hrvatsku metropolu. U subotu, 6. rujna, zagrebačka Arena postat će epicentar adrenalina i vrhunskih borbi na spektakularnom FNC 24 eventu, a u središtu pozornosti naći će se domaći prvak i jedan od najboljih hrvatskih teškaša, Ivan Vitasović. Borac iz renomiranog pulskog Trojan Gyma ulazi u kavez kako bi treći put obranio pojas prvaka teške kategorije, a s druge strane stajat će mu stari poznanik i jedan od najopasnijih boraca u Europi, Darko "The Hammer" Stošić. Bit će to puno više od borbe; bit će to revanš koji se čekao cijelo desetljeće.

Vitasovićev put do FNC-ovog trona bio je impresivan i ispunjen teškim borbama. Upisao se u povijest kao prvi, inauguracijski prvak teške kategorije FNC-a kada je brutalnim nokautom svladao britanskog veterana Olija Thompsona. Tom pobjedom nije samo osvojio pojas, već je poslao poruku cijeloj diviziji – stigao je novi vladar.

Tko je Ivan Vitasović?

Ivan Vitasović (33 godine, profesionalni omjer 13-6-1) ime je koje odjekuje hrvatskom i europskom MMA scenom. Kao istaknuti član proslavljenog pulskog tima Trojan, pod vodstvom trenera Zelga Galešića, Vitasović se profilirao u elitnog teškaša, poznatog po snazi, izdržljivosti i borilačkoj inteligenciji. Sa svojih 187 centimetara visine i impresivnim dosegom, predstavlja ozbiljnu prijetnju za svakog protivnika u teškoj kategoriji.

Njegov status potvrđuje i pozicija na ljestvicama. Prema relevantnim MMA portalima poput Tapologyja, Vitasović je rangiran kao 119. teškaš u cijeloj Europi, a visoko kotira i na regionalnim ljestvicama Balkana i istočne Europe. On nije samo prvak FNC-a; on je borac čija kvaliteta nadilazi regionalne okvire, što dokazuju i njegovi nastupi u jednoj od najjačih svjetskih organizacija, poljskom KSW-u, gdje također gaji šampionske ambicije. Vitasović je kompletan borac koji je na vrhuncu svoje snage, spreman za najveće izazove u karijeri.

Od inauguracijskog prvaka do obrane naslova

Svoj status neprikosnovenog prvaka potvrdio je na FNC 12 priredbi u svom rodnom gradu, Puli. U ispunjenoj pulskoj Areni, pred svojom publikom, Vitasović je pružio još jednu dominantnu predstavu, svladavši opasnog Poljaka Michala Andryszaka tehničkim nokautom u trećoj rundi. Ta pobjeda imala je posebnu težinu jer je ostvarena na domaćem terenu, u atmosferi koja je slavila svog lokalnog heroja. Njegova posljednja borba bila je protiv Filipa Stawowyja, gdje je slavio jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri iscrpljujuće runde, dokazavši da je jednako opasan i u taktičkim borbama koje idu do samog kraja. Nadolazeći meč protiv Stošića bit će njegova treća obrana titule, prilika da zacementira svoju ostavštinu kao najdominantnijeg teškaša u povijesti organizacije.

Deset godina čekanja na revanš sa Stošićem

Glavna borba večeri u Zagrebu nosi duboku i intrigantnu pozadinsku priču. Vitasović i Darko "The Hammer" Stošić (33 godine, omjer 21-7) susreli su se u kavezu prije točno deset godina. Tada su obojica bili na počecima svojih profesionalnih karijera, mladi i gladni dokazivanja. U tom prvom okršaju pobjedu je odnio Stošić, nokautiravši Vitasovića u prvoj rundi.

Međutim, desetljeće je dugo razdoblje u svijetu slobodne borbe. Od tog susreta, obojica su prošla kroz bezbroj teških borbi, stekla neprocjenjivo iskustvo i evoluirala u potpuno formirane, elitne borce. Stošić je izgradio respektabilnu karijeru, borio se u UFC-u i KSW-u, dok je Vitasović osvojio i obranio FNC-ov pojas. Sada, na vrhuncu svojih moći, ponovno se susreću. Za Vitasovića je ovo prilika za iskupljenje i dokaz da je danas bolji borac. Za Stošića, koji se vraća nakon ozljede koja ga je spriječila u nastupu na beogradskom spektaklu, ovo je jasan cilj – osvajanje jedinog regionalnog pojasa koji mu nedostaje. Njihov sudar u zagrebačkoj Areni obećava epsku bitku dvojice prekaljenih veterana, a ulog je veći no ikad – naslov prvaka i ispravljanje povijesnih računa.

FNC 24 nudi mnogo više od glavne borbe večeri

Iako će meč Vitasović vs. Stošić biti vrhunac večeri, FNC 24 nudi mnogo više. Organizatori su najavili "više borbi, više adrenalina i više spektakla", a program to i potvrđuje. Publika u Areni Zagreb imat će priliku pratiti ukupno 12 profesionalnih mečeva, uključujući čak tri borbe za naslov prvaka i veliko finale druge sezone reality showa "Fight of Nations".

Posebnu pažnju privlači i sunaslovna borba večeri, dugo iščekivani revanš između Slovenca Mirana "Slo Rocky" Fabjana (40, 7-4) i Srbina Aleksandra "Jokera" Ilića (36, 16-7). Njihov prvi susret, održan prošle godine također u Zagrebu, završio je pobjedom Fabjana, a tenzije između dvojice boraca i njihovih timova od tada ne prestaju rasti. Ovaj put, ulog je još veći jer će ishod njihove borbe odlučiti o sudbini cijelog tima u showu "Fight of Nations". Pobjeda donosi slavu, a poraz gorak okus neuspjeha pred milijunskim auditorijem.

FNC vodeća sila

Fight Nation Championship još jednom dokazuje zašto je vodeća sila u regiji, pripremajući događaj koji će zadovoljiti i najzahtjevnije fanove. Ulaznice za ovaj nezaboravni borilački spektakl već su u prodaji putem sustava Eventim i očekuje se da će Arena Zagreb biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Za Ivana Vitasovića, 6. rujna bit će noć istine. Prilika da pred domaćom publikom obrani pojas, osveti desetljeće star poraz i potvrdi svoj status kralja teške kategorije. Zagreb se sprema za noć koju će borilački svijet dugo pamtiti.

