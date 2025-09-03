Vaso Bakočević ekskluzivno najavio rat s Croatom: 'Ako mi pukne noga, ovako ću se boriti...'

FNC 24 u zagrebačkoj Areni samo što nije, a baš u tjednu eventa dogodila se bomba! FNC je na svojim službenim stranicama objavio da će se 6. rujna dogoditi i treća epizoda rata između Croata i Vase. Nakon susreta u Šibeniku, pa rata u beogradskom Pioniru, došao je red i na boksački meč u Zagrebu. Vaso Bakočević odgovarao je na pitanja i za Net.hr najavio meč koji čeka cijela regija, a koji ćete, ako niste u Areni Zagreb, moći gledati na platformi VOYO!

Kako je došlo do meča koji je preuzeo hype oko eventa u Zagrebu?

Kad malo razmislim nije moglo bolje. Budva mi je nažalost propala, ali iz organizacije kaže da ću biti plaćen kao da sam se borio. Nakon tog nesretnog vikenda vratio sam se u Beograd i poveo djecu u školu i vidim da me Forgi zove. Znao sam odmah da je nešto vezano uz Zagreb. Pretpostavljao sam da je netko ispao s carda, a ja spreman kao puška da se tučem. Kada mi je rekao Croata... Ja ne znam postoji li neka viša sila na ovom svijetu, ali očigledno da ima. Posložilo se sve idealno. Ovo sam čekao godinama, da se zatvore vrata kaveza i da ispred mene stoji Croata, a mi samo 'na šake'. Ne može bolje!

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6. rujna na platformi VOYO.

Kako je bilo u Budvi?

Bilo je top sve! Moram gledati pozitivno, bio sam odlično spreman, družio sam se s Conorom, bit ću plaćen kao da sam se borio. Borit ću se na BKFC na nekom drugom eventu. A ono što se dogodilo tu večer u Budvi s vremenom je čista šizofrenija. Dobro da nismo izginuli kada su se šatori i videozidovi srušili. Bože sačuvaj! To je ono što je Forgi stalno pričao kakav je rizik organizirati event na otvorenom. Ova oluja što je naišla je trajala 30 sekundi, kao da je došla, napravila kaos i nestala. To nisam u životu vidio. I Conor McGregor mi je rekao da nikad ništa luđe nije vidio.

Što još kaže Conor?

On je ozbiljna faca, baš je 'lagan' i boli ga briga za cijeli svijet. Baš je legenda, oduševljen sam u to malo vremena što sam se s njim družio. Neka čudna energija je oko njega, baš vidiš da je čovjek poseban.

Kažu da je i oko tebe tako...

Tako kažu, ja ne znam i ne mogu pričati za sebe, ali eto... Ludilo!

Jesi li se čuo s Croatom nakon što je objavljen vaš meč?

Jesmo, u ponedjeljak smo se dopisivali da bi dogovorili što ćemo oko kilaže i pravila. Ja ga razumijem, ja mu skidam kapu na sve što je prihvatio i što će ući u kavez sa mnom na taj način. Morao je i on upaliti lampicu da razmisli što će s rukavicama i ostalim sitnicama. Šanse su mu jako male da on ovdje nešto napravi, moramo biti realni. Tuči se 'na ruke' sa mnom, nerealno.

Što ste dogovorili?

Bit će boks pravila s klinčem, kada se spojimo, razdvajat će nas. Male su rukavice, ali one za sparing, one zadebljane. Pokušavao je da stave velike rukavice od 10 unci, ja sam bio i za tu opciju, ali to se Forgiju nije svidjelo. Mora biti malo rizičnije. I ja sam htio pet rundi, ali Croata je htio tri runde pa sam pristao na tri runde po tri minute. I to je to, u subotu vatromet. Može pričati tko što hoće, ali nema tko neće to gledati, svi to jedva čekamo. Znam da svi to jedva čekaju. Ne želim govoriti i ispasti nekorektan prema ostalima na cardu, ali ovo će biti spektakl. To je Croati prvi put da radi boks, ima teško protivnika moram priznati ispred sebe.

Spektakularni FNC 24 event ekskluzivno gledajte 6. rujna na platformi VOYO.

Kakav ti je Croatin boks?

Gledao sam ga protiv Račića uživo i po meni je tu Antun njega nadboksao, isprebijao ga je u prvoj rundi. To je njegov stil, skraćuje distancu, dirty boxing uz borca i onda rušenje, ali ovdje toga nema. Ovo je drugi svijet, ovo nema veze s MMA način borbe. Zna kako udaram, osjetio me, zna da ga mogu rušiti čak i s velikim rukavicama. Moje mišljenje je da će doći da preživi i da borba ode na bodove. Za njega će biti uspjeh ako ne bude nokautiran. Ja krećem punim gasom jer sam se spremao za BKFC za pet rundi, doduše po dvije minute je trebala biti runda, ali baš sam se dobro spremio. Kilažu smo dogovorili tako da imam skinuti samo tri četiri kilograma, tako da pun gas!

Prognoza za kraj?

Mislim da ti je ovo meč 90-10 u postocima. U tih 10% je za njega i to da mi padne videozid na glavu i da me ohladi. Ako mi pukne kvadriceps, ustat ću i na jednoj nozi se boriti, neće me moći rušiti, takva su pravila...

POGLEDAJTE VIDEO: Dvorana u Beogradu na nogama! Vaso prozvao Croatu: Ovaj brzinom munje uskočio u kavez