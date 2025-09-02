Nitro briljirao u Podcastu Net.hr-a: 'Sad ti dolazi Pejić s ožiljcima...'

U novoj epizodi Podcasta Net.hr-a ugostili smo poznatog hrvatskog mma borca Filipa Nitra Pejića. Filip ima iskustva u najvećim svjetskim organizacijama, UFC-u, KSW-u, a trenutačno se bori u FNC-u gdje ga u subotu čeka meč protiv Srbina Aleksandra Jankovića u zagrebačkoj Areni, u Filipovu gradu.

Filip traži iskupljenje u zagrebačkoj Areni, a pobjeda nad Jankovićem vratila bi ga na pobjednički niz. Bi li počeo razmišljati o napadu na titulu?

"Kao prvo titulu ima moj sada prijatelj, prije protivnik Francisco Barrio. I dokle god on ima titulu do 70 kila, ja to neću napadati, niti još mogu se uopće staviti u red za napadanje titule. Moram pobijediti par borbi. Službeno sam izgubio borbu zadnju. Prije toga sam izgubio od Roneyja Jasona. Bio sam prenasilan i to je taj Filip koji nije Filip. Ja sam bio vrhunski spreman, ali sam prenasilan i ne razmišljam svojom glavom i to me dovelo do toga", sažeo je Filip pa nastavio.

'Pa tek su mi 33 godine'

"Što se tiče dalje nastavka karijere, bitno je da se borim, da je zdravlje dobro, hoću biti prvak ili ne, to ćemo vidjeti s vremenom. Ali da bih volio se boriti za titulu jednog dana, volio bih. "Dok Panchi ima titulu, ja neću to izazivati. Mi zajedno treniramo, družimo se privatno. Ja nemam zle krvi ni s kim, ali kad se boriš s nekim, boriš se, naravno, i ideš ga pobijediti, a to znači ga istući. I to bi onda ljudi odmah protumačili kao zlu krv, ali nije. Sve u svemu, dok Panchi ima titulu, ja neću napadati titulu, a vidjet ćemo u budućnosti što nam donosi. Pa ja tek 33 godine imam, tek ulazim u svoj prime", nasmijao se Filip pa rekao što možemo očekivati.

"Sad ti dolazi onaj Pejić s ovako ožiljkom odavde do ovdje i cijeli u ožiljcima, ali najjači. E sad ti misliš sad, hoće li se ti tući sa mnom ili što ćeš raditi i da sam ja oštećen? Možda i jesam malo oštećen negdje nešto, ali ljudi pričaju kao on, čim primi udarac pada. Pa pada jer skida na 66 kila. Ja sam s 80 kila skidao na 66. Mene je to ubijalo. Ja se sjećam Forgy mi govori da su mi oči upale onako unutra, izgledam kao smrt svaki put, tako da mene vam to ne dira. To ljudi što misle za udarce. To ćete sad vidjeti u ovom meču ako me Janković uopće dodirne.

Dolazim sada s ogromnim ogromnim iskustvom na leđima s puno toga iza sebe iz najjačih organizacija na svijetu. Ne dira me nešto što neki Janković priča ili netko. To se on može samo zamisliti. On ima tu neku spiku, on će ovo, on će ono. Frenda, vidjet ćemo u kavezu", rekao je Filip.

