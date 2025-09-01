Joker nam uoči spektakla otkrio vidi li se u rijalitijima: 'Samo ako smijem prebiti nekoga'

Ušli smo u tjedan velikog spektakla u Areni Zagreb, FNC-a 24. Nakon pres konferencije u petak, razgovarali smo s Aleksandrom Jokerom Ilićem koji je bori protiv Marija Žgele.

"Spreman sam, pripreme su gotove. Nikad mi nije bilo jasno kako se netko povrijedi sedam dana prije meča. Ostalo mi je samo skinuti kilograme, malo medijskih obaveza i rokamo", počeo je Ilić koji se dotaknuo i promjene protivnika, prvotno je bilo planirano da se bori u revanš meču protiv Mirana Slo Rocky Fabjana.

"Osam tjedana nije skoro i nije short notice. U pripremama sam se fokusirao na sebe, da napredujem i šestog ću rujna pokazati razliku u odnosu na Beograd i svibanj", rekao je Ilić.

"Platforma FON i što su momci dobili i koliko su se ljudi iz FNC-a založili je neprocjenjivo. Snimali smo po 10 sati dnevno, ljudi iza projekta nisu stajali 18 dana. Nadam se da se publici sviđa i neka vide da se borilački sport prezentira na najbolji mogući način. Fabjanovi i moji momci su ostali u odličnim odnosima i prezentirali su se na odličan način", rekao nam je Ilić pa otkrio da se ne vidi u reality showovima u budućnosti.

"U takvim me rijalitijima nećete vidjeti osim ako mi ne dozvole ugovorom da prebijem nekoga. Šalim se, nije to za mene, ne vidim se u tome. Prije neka serija ili film. Može Game of Thrones. Vidjet ćemo, ljudi kažu da me kamera voli i da znam nešto reći pa ćemo vidjeti", zaključio je Joker Ilić.