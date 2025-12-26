Napetost do posljednjih minuta: Afrički kup nacija dobio nove zaplete

U drugom kolu skupine B Afričkog kupa nacija Angola i Zimbabve odigrali su 1:1 u susretu igranom u Marakešu, a oba pogotka pala su prije odmora. Angola je do vodstva stigla u 24. minuti golom Gelsona Dale, no Zimbabve je u samoj završnici prvog dijela, u šestoj minuti sudačke nadoknade, izjednačio preko Knowledgea Musone. Nakon dva kola obje reprezentacije imaju po jedan osvojeni bod.

U istoj skupini Egipat je upisao i drugu pobjedu na turniru. Minimalnim slavljem 1:0 protiv Južnoafričke Republike osigurao je plasman u osminu finala. Presudio je Mohamed Salah, koji je u 45. minuti realizirao kazneni udarac. U nadoknadi prvog poluvremena Egipćani su ostali s igračem manje nakon isključenja Hanyja, no unatoč neprekidnom pritisku u nastavku, Južnoafrikanci nisu uspjeli doći do izjednačenja.

U skupini A Zambija i Komori odigrali su susret bez pogodaka. Zambiji je to bio drugi remi na turniru, dok su Komori osvojili prvi bod. Ipak, mreže su se nakratko zatresle u 19. minuti kada je Maolida pogodio za Komore, no pogodak je nakon VAR provjere poništen.

POGLEDAJTE VIDEO: Počela je jedna od najopasnijih utrka svijeta: Jak vjetrovi i valovi postaju najveća opasnost