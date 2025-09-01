Bomba iz FNC-a: Vaso Bakočević prihvatio poziv i uskače umjesto ozlijeđenog borca

Pet dana je ostalo do FNC 24 spektakla u Areni Zagreb, a dogodila se vijest koja je potresla regiju. Naime, Lom-Ali Eskiev koji se trebao boriti protiv Francisca Croate Barrija za pojas u lakoj kategoriji morao je otkazati meč zbog ozljede, a upada prava legenda sporta.

Vaso Bakočević prihvatio je poziv FNC-a i borit će se protiv Croate u Extreme Boxingu, odnosno boksu bez rukavica (Bare knuckle boxing). Ponovno ćemo gledati meč dva velika rivala, a po prvi puta nastupit će u boksu bez rukavica. Do sada su imali dva meča po mma pravilima i u oba je slavio Barrio.

Spektakularni FNC 24 ekskluzivno event gledajte 6. rujna na platformi VOYO.

Croati će ovo biti prvi meč po ovim pravilima, dok je Vaso Bakočević vrlo iskusan u toj kategoriji.

Ostali smo bez velikog meča za titulu, ali dobili smo spektakl u najavi i novo poglavlje u jednom od najvećih rivalstava na ovim prostorima. Nema puno vremena za pripremu, ali vjerujemo da ćemo svjedočiti spektaklu između dva velika borca.

