Fran Luka Đurić ide po novi skalp! 'Nisam očekivao ovo da sam tako dobar, imam i ja specijalku'

Od Arene do Arene... Tako bi se mogla rezimirati protekla godine mladog i nadobudnog Frana Luke Đurića koji će ove subote u zagrebačkoj Areni ukrstiti rukavice s opasnim Stipom Brčićem. Porazgovarali smo s mladim Zagrepčaninom, a njegovu borbu možete gledati uživo na platformi VOYO gdje god se nalazili!

"U zadnje sam vrijeme puno trenirao. Uzeo sam predah od mečeva, nije bilo ciljano. Trebao sam se boriti, ali uvijek je bio neki razlog zašto se nisam borio", rekao nam je pa se dotaknuo meča s Vojom Simičićem.

"Pogledao sam svoj zadnji meč nedavno. Sam sebe sam iznenadio. Nisam to očekivao, nije mi bilo ni na kraj pameti. Bio bi zadovoljan da isto ponovim, ali očekujem bolji nastup. To ću pokazati i u Areni Zagreb.", zaključio je Fran koji se isprva trebao boriti s Gomesom, od kojega je izgubio u Zaboku.

"Žao mi je što je otpao moj rematch. Gomes ima slomljenu šaku, poslao je potvrde do doktora", kaže Đurić pa nastavio:

"Svaki borac ima prednosti i mane, Brčić ima bolju fizičku snagu u odnosu na Gomesa. Vidio sam kako je izgubio od Đurđeva, svašta se može dogoditi. I ja imam puno specijalki, radim ono što ide. Vidjet ćemo što će raditi u meču s njim. Brčić i ja smo u okej odnosu, sparirali smo čak, ali eto... Odradit ćemo to jer smo profesionalci.", najavljuje Đurić. Pitali smo ga i u čemu je najviše napredovao.

"Puno bolje skidam kile danas, borbu sam analizirao i greške ispravljao. Napredovao sam jako", kaže.

"Na publiku se ne obazirem, ne stvara mi pritisak, fokusiran sam samo na protivnika i trenere što mi govore. Publiku skužim nakon meča", zaključio je Fran Luka.