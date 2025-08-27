Mario Žgela najavio rat u FNC kavezu: ‘Dat ću batine, to sigurno znam!’

Mario Žgela uletio je na FNC 24 iznenada nakon ozljede Mirana Fabjana i tim potezom zapalio maštu fanova koji jedva čekaju gledati ovaj event. Mnogi su mišljenja da će ovaj meč, Ilić vs Žgela, čak pružiti i više od planiranog, Ilić vs Fabjan. Slavonac ima topove u rukama, atraktivan je za publiku i uvijek priredi show, a u kombinaciji s također atraktivnim Ilićem, spektakl je zagarantiran.

Uoči eventa koji čeka cijeli Zagreb i borilačka regija, razgovarali smo s Mariom. Cijeli event te borbu Aleksandra Ilića i Marija Žgele gledajte na platformi VOYO.

Kako si i fali li ti povratak u oktogon?

Odlično, i ja to jedva čekam taj meč kao i publika. Zanima me koliko sam dobar borac i što ću dati u tom meču.

Što misliš da ćeš prikazati pred publikom?

Ne znam ni ja, dat ću batine, to sigurno znam. Trenutačno sam samo na trening fokusiran.

Kako se pripremaš?

Svi su tu u ATT-u većinom teškaši. Zadovoljan sam i to mi odgovara jer znam da je Ilić lakši od njih i da će mi s njim biti onda lakše raditi u meču.U Zagrebu mi se više sviđa pripremati za meč. U Slavoniji imam jedan trening dnevno, a i sada nema baš ljudi jer su praznici. Ovdje je odlična ekipa i dva treninga dnevno, sve mi se sviđa i naviknuo sam se.

Što misliš, hoćeš li imati problema sa skidanje jer se borite do 88 kilograma?

Prehranu smanjim, sol izbacim, i onda ide tekućina. S vodom skidam najviše kilograma. Pije se deset litara vode na dan pa se to smanjuje postupno. Poslije idu saune i prođe se vaga.

Gdje si bio kada su te zvali i kako si prihvatio meč?

Vozio sam se u autu s jednim prijateljem. U tom periodu nisam trenirao oko mjesec dana. I ništa, kažem ja njemu: "Evo nude mi Ilića", nisam u tom trenutku znao želim li se boriti jer sam bio dosta neaktivan. Pitam ga što da radim, on kaže da prihvatim. I eto, jesam, odlučio sam se boriti. Rekao sam sebi da ima vremena do borbe, da ću prihvatiti i spremiti se. Ako pobijedim, tom prijatelju ću platiti pivo.

Kako vidiš Ilića?

Brz je, pokretan je. Baca tu nogu! Brz je na nogama, izbjegava udarce. Spariram s čovjek u kontra gardu koji idealno oponaša Ilića.

Kako prognoziraš meč Stošića i Vitasovića?

To će biti bombe, jedan udarac će sve završiti. Odlični su oba i mislim da to neće prijeći drugu rundu.

Kako se ponašaš na dan meča?

Ujutro kad se probudim prvo idem jesti, razgibam se i polako se spremam za meč. U početku mi je bilo stresno. Sad to gledam kao na sasvim normalan dan, čekam da se potučem, to mi je postalo kao sparing. Prije sam imao opterećenje, nisam mogao jesti, nervoza, nekoliko puta na WC, a sada sve normalno i potpuno opušteno.

