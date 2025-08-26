Croata spreman za Arenu: ‘Ako pobijedim ovog čovjeka, znam da sam napravio nešto veliko!’

Čovjek koji je, od borca za kojeg su mnogi govorili da je dosadan i negledljiv, napravio to da i takav stil svi vole i jedva čekaju gledati, definitivno zaslužuje hvalospjeve, a kada se tome pridodaju i fantastični rezultati u domaćoj FNC organizaciji, ali i KSW-u, uspjeh ne treba propitkivati. Da, to je Francisco Barrio ili za nas jednostavnije Croata. Argentinski Hrvat ili hrvatski Argentinac opet će u oktogon zagrebačke Arene, a protivnik je nezgodni Lom-Ali Eskiev. Popričali smo s Croatom uoči meča zbog kojeg se itekako kupuju karte u Areni, a cijeli event gledajte na platformi VOYO.

Je li sve u redu sa zdravljem uoči FNC 24?

Dobro se osjećam, treba se sada čuvati da ne dođe do nekih ozljeda pa onda skidati kile. Nosim kacigu jer čuvam uho, malo me boli ali treba biti spremno za borbu.

Kako gledaš na ovaj meč?

Borim se pred domaćom publikom, branim titulu. Idem braniti titulu drugi put u godinu dana i to kod sebe doma.

Kaže svi da ti je ovo najteži protivnik?

Možda mi je najteži ispit, ali i ja sam njemu. Razmišljam samo o pobjedi, studiram ga i gledam, znam sve o njemu. Ja svoje protivnike detaljno analiziram, svaki dan ulazim u njegov Instagram, gledao sam ga i prije jer smo se prije prozivali. Znam s kim trenira, tko mu je menadžer, s kim se druži, vidio sam sve njegove mečeve u hrvanju, tko mu došao pomoći. Znam kad je došao u Njemački. Došao mu je pomoći Ahmed Vila i neki njegov Rus... Nismo se ništa čuli prije meča zasad, nemam ja što pričati s njim.

Ipak s Vasom je bilo neke komunikacije prije meča...

Vaso je druga stvar, s ovim nemam prijateljstvo. Mene čak i njegov menadžer proziva. Meni je cilj pobijediti najbolje, govore mi zašto nemam neki lakši meč, ali nije to to. Ja ako pobijedim ovog čovjeka, znat ću da sam napravio nešto veliko i da sam dobio jednog dobro i opasnog Rusa.

U čemu smatraš da bi mogao imati problema s njima?

Svi spominju taj boks, da to rade bolje od mene, ali i ja boksam dugo, mogu se sa svakim potući gore. Pokušat ću dovest borbu u moj mlin.Želim što manje udaraca primiti. Ako se treba tući, tući ću se...

Možeš li si uopće predočiti da će veliki broj ljudi u Arenu doći baš zbog tebe...

Zahvalan sam svima koji dođu navijati za mene i jer kupuju karte. Ja kada uđem u kavez ne čujem ništa, u svom filmu. To je zbog puno godina u sportu... Neću od atmosfere past ili se dići. Ipak, čujem savjete trenera. Na primjer, kada je bio meč protiv Džakića, bili smo točno kod njegovog kuta pa sam više slušao savjete njegovog tima i tako se postavljao. 'Digni glavu, pazi ruke', sve to čujem.

Držiš rekord, imaš 8-0 u FNC-u

Ja sam u FNC-u od početka, svaki put, kada mogu, se borim. Došao sam do 8-0 u pet godina. Tako mi je cilj i nastaviti. Prvo treba i 2025. godina završiti pa ćemo onda vidjeti za sljedeću godinu što i kako dalje. Uvijek dobro dođe neka borba i nova lova, to treba reći Forgiju. Samo što sam skup, pa ćemo vidjeti što će biti.

