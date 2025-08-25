Marko Ančić sprema novi spektakl: 'Ukrajinca čeka pakao, bit ćete oduševljeni s onim što spremam!'

Nakon savršene predstave u Zadru i demoliranja njegovog najtežeg protivnika do sada, Marko Ančić se vraća u FNC oktogon. Od zadnje borbe prošlo je sedam mjeseci, a novu predstavu splitskog borca sa zagrebačkom adresom možete gledati na FNC 24 eventu u Zagrebu. Ako niste u Areni, borbu kao i cijeli event gledajte na platformi VOYO.

Za početak zanimalo nas je kako Marko gleda na nadolazeći meč, 6. rujna

"Gledam na to kao jednu veliku priliku za sebe i dokazati se, za što sam sve sposoban. Jako mi puno znači što se opet borim pred domaćom publikom."

Mnogu su bili oduševljeni kako si se borio u Zadru...

Mnogi će i sada biti oduševljeni. Ništa se nije drastično dogodilo, pobijedio sam i idemo dalje. Došla je borba nakon sedam mjeseci tako da idemo sada opravdati ta očekivanja.

Fale li ti mečevi, zašto se nisi borio i ranije?

Očekivao sam borbu i prije. Kad me stave ljudi iz FNC ja se borim i to je to. Htio bih odraditi još jednu borbu do kraja godine, Podgorica ili Varaždin. Sada samo razmišljam o ovoj borbi.

Na eventu u Beogradu bilo je spektakularno, kako si ti vidio meč koji je gledala cijela regija, Bojković vs Janičić?

Bio sam u kampu s Bojkovićem i znam kakav je bio. Bio je spreman. Možda mentalno nije bio spreman, možda ga je pojeo pritisak i to što publika nije bila na njegovoj strani. Na greškama se uči i ja se nadam da će se on vratiti jači nego ikad.

Dobili smo novog prvaka u UFC-u, Khamzat Chimaev novi je vladar srednje kategorije. Jesi li očekivao spektakularniju predstavu neporaženog Rusa?

Ovo je sport, ali i biznis. Bitno je da je spektakularno, ali meni uopće nije bilo dosadno. Ja to gledam u neku dubinu i razumijem ovaj sport i neke nove stvari. Ljudi to gledaj površno.Na kraju krajeva koga briga, čovjek ima pojas i nekoliko milijuna na bankovnom računu.

Je li ti publika teret ili vjetar u leđa?

Meni je publika uvijek vjetar u leđa, i baš zato više volim svoju profesionalnu karijeru od amaterske.

Što si spremio za Ukrajinca?

Neću ti sigurno reći što sam spremio za Ukrajinca, ali čeka ga pakao i duboke vode.

Kako teku pripreme?

Bilo je svega i svakakvih poteškoća, ali neću o tome pričati, ima vremena nakon meč. to ću sve reći tada ako pobijedim.

Jesi li napredovao u samoj pripremi za meč?

Poboljšao sam se u svemu, nakon meča sam promijenio dosta stvari. Nekim poljima sam se malo više posvetio i to je to. Promijenio sam dosta stvari što se tiče skidanja kilograma, najdiscipliniraniji sam do sada. To je jedna stavka koja mi je falila u profesionalnom dijelu ovoga sporta. O treninzima ne treba govoriti, ali sad sam i cut weight riješio...

