Evo što donosi nova epizoda Fight of Nations™: Posebni izazov iznenadio natjecatelje

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

sutra u ponoć /

Miran Fabjan i Aleksandar Ilić s nestrpljenjem iščekuju polufinalne borbe, dok mlade borce u showu Fight of Nations™: Put do pobjede očekuje neočekivan i zahtjevan izazov. Riječ je o zadatku koji traži strateško razmišljanje i vrhunsku preciznost, a kako su se natjecatelji snašli – moći ćete vidjeti već ove subote od ponoći na platformi VOYO.

Nova epizoda donosi svježu dozu adrenalina, napetih okršaja i novih avantura boraca koji sanjaju veliku pozornicu. Šesta epizoda druge sezone Fight of Nations™: Put do pobjede bit će dostupna ekskluzivno na VOYO-u, a gledatelje čeka spektakl prepun iznenađenja i drame.