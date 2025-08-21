sutra u ponoć /

Evo što donosi nova epizoda Fight of Nations™: Posebni izazov iznenadio natjecatelje

Miran Fabjan i Aleksandar Ilić s nestrpljenjem iščekuju polufinalne borbe, dok mlade borce u showu Fight of Nations™: Put do pobjede očekuje neočekivan i zahtjevan izazov. Riječ je o zadatku koji traži strateško razmišljanje i vrhunsku preciznost, a kako su se natjecatelji snašli – moći ćete vidjeti već ove subote od ponoći na platformi VOYO.

Nova epizoda donosi svježu dozu adrenalina, napetih okršaja i novih avantura boraca koji sanjaju veliku pozornicu. Šesta epizoda druge sezone Fight of Nations™: Put do pobjede bit će dostupna ekskluzivno na VOYO-u, a gledatelje čeka spektakl prepun iznenađenja i drame.

21.8.2025.
16:18
Sportski.net
FncFonFight Of Nations™: Put Do PobjedeAleksandar IlicMiran Fabjan
