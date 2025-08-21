Suočeni smo enormnim porastom prometnih nesreća: Stručnjak komentirao pošast električnih romobila
Dvoje djece sinoć je palo sa električnog romobila na Viru. Nisu imali kacige, jedno od njih ima ozljede opasne po život. Nadamo se da će se oporaviti i da će biti sve ok.
Ali ta grozna vijest stigla je taman u danu kad je policija završila svoju veliku akciju. Kaznila je više od 100 električnih romobilista. I kako je RTL-ova Ivana Ivanda Rožić doznala jučer - sprema se opet novi zakon i još strože kazne. Očito onaj prvi zakon kojim se pokušalo ukrotiti romobiliste nije bio baš uspješan. Inače - ono što mnogi ne znaju ili ne žele znati - po zakonu na električni romobil ne smiju djeca mlađa od 14 godina.
Mora li se onda obavijestiti roditelje i kakva onda ide procedura? "Tako je, mi onda obavještavamo roditelje i sva daljnja postupanja prema maloljetniku su u prisutstvu roditelja", kazao je Mišel Matošević, policijski službenik za preventivu cestovnog prometa PU zagrebačke.
I onda ti odgovorni roditelji odmahnu rukom i kažu svom djetetu: 'Pa daj pazi malo kad voziš'. Mislim, 'pazi da te policija ne vidi'... Vrlo mudro. I to je jedan od razloga zašto imamo 70% više romobilskih nesreća nego lani. O svemu tome za RTL Direkt Ivana Skorina govorio je Kristijan Tićak, glavni urednik časopisa 'Auto, motor i sport'. Više o svemu doznajte u prilogu.