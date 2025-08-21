Suočeni smo enormnim porastom prometnih nesreća: Stručnjak komentirao pošast električnih romobila

NOVI ZAKON NA VIDIKU /

Dvoje djece sinoć je palo sa električnog romobila na Viru. Nisu imali kacige, jedno od njih ima ozljede opasne po život. Nadamo se da će se oporaviti i da će biti sve ok.

Ali ta grozna vijest stigla je taman u danu kad je policija završila svoju veliku akciju. Kaznila je više od 100 električnih romobilista. I kako je RTL-ova Ivana Ivanda Rožić doznala jučer - sprema se opet novi zakon i još strože kazne. Očito onaj prvi zakon kojim se pokušalo ukrotiti romobiliste nije bio baš uspješan. Inače - ono što mnogi ne znaju ili ne žele znati - po zakonu na električni romobil ne smiju djeca mlađa od 14 godina.

Mora li se onda obavijestiti roditelje i kakva onda ide procedura? "Tako je, mi onda obavještavamo roditelje i sva daljnja postupanja prema maloljetniku su u prisutstvu roditelja", kazao je Mišel Matošević, policijski službenik za preventivu cestovnog prometa PU zagrebačke.

I onda ti odgovorni roditelji odmahnu rukom i kažu svom djetetu: 'Pa daj pazi malo kad voziš'. Mislim, 'pazi da te policija ne vidi'... Vrlo mudro. I to je jedan od razloga zašto imamo 70% više romobilskih nesreća nego lani. O svemu tome za RTL Direkt Ivana Skorina govorio je Kristijan Tićak, glavni urednik časopisa 'Auto, motor i sport'. Više o svemu doznajte u prilogu.