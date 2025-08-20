Dječak jedva preživio ugriz poskoka, nevjerojatna drama se u Puli i Rijeci

ČUDOM PREŽIVIO /

Bezbrižna dječja igra na plaži u nekoliko se sati pretvorila u bolnu borbu za život. Dječak se roditeljima požalio da je osjetio udarac. Oni nisu primijetili ništa previše sumnjivo.

"Ogrebotinu na prstu desnog stopala i to je to. Nakon toga su išli doma spavat i oko pola noći se probudilo u strašnim bolovima i već zanesene svijesti", ispričao je dr. Andrej Angelini, ravnatelj Opće bolnice Pula.

Kad su roditelji uočili da je stopalo plavo i natečeno, liječnici su primijetili ugriz i odmah posumnjali na poskoka. Uslijedila je dramatična borba za život.

"Dijete je već razvilo kliničke znakove šoka s početnim zatajenjem organa, tako da je od strane anesteziologa intubirano i započeta je reanimacija kod nas u hitnom prijemu", rekao je dr. Angelini. Kako bi dobio najbolju moguću njegu, dječak je Hitnom helikopterskom službom prebačen u riječku bolnicu. Više o svemu doznajte u prilogu Ružice Đukić.