Našli smo najjeftinije i najskuplje stanove za najam: Negdje su cijene pravi horor

KREĆE PANIKA /

Umirovljenici nemaju tjeskobu pri povratku na posao, ali njima je još nezamislivo teže. Jer nema tog čuda, nema te jednadžbe prema kojoj se da normalno živjeti uz 572 eura mjesečno, kolika je prosječna mirovina prema posljednjim podacima. Još pogotovo kad inflacija grize sve veće zalogaje penzije. Ali postoji bar netko tko se ne stresira. Mladi. Bezbrižni uz nepodnošljivu lakoću postojanja prolaze kroz život, samo što i oni trebaju negdje spavati, ako nisu dobili studentski dom. Sad kreće panika. Jer je u ovim trenucima vrhunac potrage za stanom. Cijena najma? Malešnica 800 eura mjesečno za 44 kvadrata, Maksimir 900, Jarun 1100 eura. Na nekim mjestima je duplo skuplji rentati nego prije šest godina. Provjerili smo cijene i u Splitu, Osijeku, Rijeci. Isto nisu baš male