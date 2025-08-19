Ukrajinac u Hrvatskoj: 'Putin nije vječan, ni Rusija možda nije vječna'

Zašto spominjemo odjeću koja se nosila na sastanku u Washingtona oko Ukrajini? Jer je tim pitanjem u veljači počeo kaos u Bijeloj kući te velika svađa Volodimira Zelenskog s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i potpredsjednikom koji su ga napali da im nije rekao niti "hvala".

Sinoć je ipak bio malo pristojniji, pratio je to cijeli svijet pa i Ukrajinac koji je u Harkivu završio institut za avijaciju, 2015. preselio u Hrvatsku zbog alergija kćeri, sada drži obrt za prodaju opreme slastičarima. Oleksandr Rogovski bio je gost RTL Direkta i otkrio kako na to sve gledaju Ukrajini.

Izjave nakon sastanka, kako na to gledate?

Već smo umorni. Stalno nešto očekujemo, neko rješenje, ali ne dolazi do njega. Već to znamo i pomirili smo se s time da je Trump majstor za veličanstveno ništa. Samo to – priče, razgovori… treba djelovati.

Kad ste vidjeli crveni tepih za Putina?

To je bilo užasno, dobra slika koja je bila u medijima u cijelom svijetu, kako su američki vojnici popravljali taj tepih. Izgledalo je jako, jako ružno. Kad najjača zemlja na svijetu ima takvog vođu koji pokušava ponašati se protiv međunarodnih pravila, ne poštuje svoje partnere pa ni susjede… Jako tužno i što možemo od njega očekivati? Gledamo, slušamo, ali ne vjerujemo. Čekamo djela.

Svi pričaju što bi Ukrajina trebala dati ili pustiti (od teritorija). Jedno istraživanje pokazuje da je 39 posto Ukrajinaca spremno na neke ustupke, jeste li vi spremni i kako vi na to gledate?

Ne - na ustupke i tko je prvodio to istraživanje? Ukrajinci su nacija koja u principu voli mir i koja voli raditi na svojoj zemlji. Nikad nismo kategorični po nekom pitanju, možemo naći kompromis, između sebe pa i s drugima.

Ako bi došlo do toga (da se ustupi dio teritorija op.a) to ne odgovara ni po našem ustavu ni po međunarodnom pravu. Onda treba u cijelom svijetu mijenjati zakone koji to reguliraju.

S druge strane, to pokazuje da netko tko je velik i ima u planu nešto – kao što je to Kina – da može taj plan i napraviti. Ako je to prošlo u prošlosti, zašto ne bi i kod njih? To bi bilo jako loše za cijeli svijet, ne samo za Ukrajinu. Ukrajina je samo uzor kako to može biti negdje drugdje.

Ništa ne biste dali, ni Krim?

Ne. To što je on do sad de facto pod Rusijom, to je i dalje ukrajinski teritorij i međunarodno priznat ukrajinski teritorij. Njemačka poslije Drugog svjetskog rata bila je podijeljena, nakon četiri desetljeća postala je opet jedna velika Njemačka i za nas je to moguće.

To je vaše mišljenje. Kad pričate s obitelji, prijateljima u Ukrajini, je li to tvrda linija svih?

Stalno komuniciramo s prijateljima, pregovaramo o viziji. Nama svakako treba primirje jer Ukrajina nije toliko velika ni jaka kao Rusija, ali nije ni tako mala kao druge europske zemlje. Zato su se europske zemlje ujedinile u NATO-u. Može se neko vrijeme smiriti time što je Krim ruski, što je dio koji je zauzela Rusija – ok, neka to kontrolira, ali nema smisla bez rata predati druge teritorije. Za neko vrijeme ćemo to vratiti, možda ne ratnim putem nego pregovorima. Sve se mijenja i Putin nije vječan, možda ni Rusija nije vječna onako kako je sada.

Znači, vi ne vjerujete da je sad pred Zelenskim nemogući izbor, da mora presjeći i donijeti odluku?

Jako je težak izbor ispred njega. Ja za njega nisam glasovao, ali sad sam na njegovoj strani. On je predsjednik naše zemlje i prolazi jako teške trenutke. Mora to pokazati na međunarodnoj areni i štititi našu zemlju. Neće to biti jednostavna odluka. Sada to ne možemo riješiti nikako. Pozicija Rusije i Ukrajine posljednje tri godine nikako se nisu promijenile.

Ako ne sada, kada?

To će biti dugi rat, jako dugi rat. Zato što je Putin ovu bombu – koja će eksplodirati za neko vrijeme – zacementirao time što je naše četiri regije uveo u svoj ustav. Sada će govoriti: 'Gledajte, mi smo Herson, Zaporižje, Harkiv, Donjeck, Lugansk – to je ruski teritorij s našim ustavom. Mi moramo osloboditi naš teritorij'. Ali to što svijet nije priznao njih to ne zabrinjava. I kada ne bude Putina, bit će ustav koji bi trebao natrag mijenjati kako bi odgovarao međunarodnom pravu.

Hoće li se Rusija promijeniti odlaskom Putina? Vjerujete li da će onda neki novi lider imati drugačiju politiku ili će nastaviti, možda biti žešći?

Postoji možda neka šansa da se promijeni na pozitivan način. Nitko nije vječan, ali poslije 2011. kad je bila riječ Putina na konferenciji sigurnosti, kad je objavio da je geopolitička katastrofa što se raspao Sovjetski savez – od tog trenutka Putin više nije čovjek, to je dijagnoza za cijelu zemlju koja ima 140 milijuna ljudi.

Dozvolite i ovo - hvala Hrvatskoj za podržavanje Ukrajine i što ste primili puno Ukrajinaca!