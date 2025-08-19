Pere vas depresija poslije godišnjeg? Niste jedini, donosimo stručnu pomoć

Priuštite si i ledenu kavu i točenu pivu, pa koliko košta da košta. Pa djeci trampolin, sladoledni kup, neku glupu igračku sa štanda, niste svaki dan na odmoru.

I tako malo po malo ostali ste bez zadnjeg centa, ušli u minus. Možda je godišnji odmor, postao godišnji umor, jer ste se redovno živcirali oko gužve na plaži ili gužve na cesti i onda nakon svega vratili se raditi.

Posao gdje vas malo plaćaju, koji baš i ne volite nešto pretjerano. Logično to je sve savršeni koktel za "Postpraznični sindrom". Onaj "što meni ovo treba" osjećaj vas udara. Za sve ovakve slučajeve imamo stručnu pomoć.

"Ta depresija, koja nije naravno prava depresija, nakon godišnjeg je zapravo nešto što je u potpunosti uobičajeno i normalno i nije zapravo toliko zato što ne volimo posao, nego više zbog toga što se onda nađemo usred promjene", objasnila je psihologinja Dajana Čopec.

Ističe da ljudi ne vole promjenu, nego lagano uhodavanje u nešto. A to je zato što nam je teško promijeniti navike.

"I onda nakon godišnjeg, iz perioda u kojem nismo imali puno obaveza, nismo ništa radili, odjednom preko noći dođemo u svakodnevicu koja je prepuna obaveza, mailova, poziva i raznih svakodnevnih rutina. Taj prelazak i ta promjena je ono što uzrokuje pad raspoloženja koji mi onda zovemo depresijom poslije godišnjeg", zaključuje.