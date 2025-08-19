RTG UTORKA /

Od novog Zakona o romobilima do paste za zube od kose i crkve na kotačima

Sedmogodišnjega na Veliku Gospu na plaži u Istri ugrizao poskok, liječnici spasili su mu život i dali protuotrov prije nego što je hitno helikopterom prebačen u KBC Rijeka. Električni romobili sve su veća opasnost na kotačima. Nakon velikog broja nesreća i akcije zagrebačke policije u kojoj je preko 40 posto vozača uhvaćeno u prekršaju, na jesen stiže - novi zakon o romobilima. Što još? Sve ćete doznati u Rengenu dana

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.8.2025.
22:20
RTL Direkt
RtgRtg DanaRengen Dana
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx