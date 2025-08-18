Europa stigla Trumpu, određuje li se budućnost našeg kontinenta? Ovo je Direktova analiza

Cijela obitelj, uključujući bebu i 16-godišnjaka, ubijena je noćašnjem u ruskom napadu dronom u Harkivu. Sjećate se Trumpove izjave prije Aljaske - "želim da ubijanja prestanu. Ja sam u ovome da zaustavimo ubijanja".

Na centar Zaporižja pali su ruski balistički projektili. Ukupno 14 mrtvih diljem zemlje samo noćas.

"Bilo je puno ozlijeđenih, bilo je puno krvi i suza", ispričala je Julija novinarima u Zaporižju. U takvim okolnostima, s novim ubijanjima bez p od primirja, u Ukrajini su se brojili sati do susreta Trumpa, Zelenskog i Europljana u Washingtonu.

Prvi je u Ovalni ured stigao Ukrajinac, sam, bez europskih saveznika, i barem javno, i dalje vjerovao da Trump može snagom prisiliti Rusiju na mir. "Trebamo zaustaviti ovaj rat, kako bismo zaustavili Rusiju. Za to trebamo podršku naših američkih i europskih partnera. Dat ćemo sve od sebe", rekao je Zelenski, pritom sigurno svjestan da je za Trumpa očito važniji sastanak već održan u petak.

Susret koji je teško mogao djelovati srdačnije

"Problem je, naravno, što u svim tim pregovorima i Rusija i SAD ne gledaju na Ukrajinu kao na subjekt, nego uvijek kao na objekt. Dakle, pitanje je ponajprije što su američki i ruski interesi u svemu tome, a ponajmanje što su stvarno ukrajinski interesi", kaže Davor Boban s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Susret na Aljasci je od starta teško mogao djelovati srdačnije. Da nije bilo novinara koji su izvikivali pitanja poput "predsjedniče Putin, hoćete li prestati ubijati civile", da bi Putin glumio kako ne čuje. Predsjednici su se sami vozili u "Zvijeri", kako zovu predsjednikov blindirani auto, takva vidljiva bliskost brinula je Ukrajince koji su susret pratili iz Zagreba.

"Jako radosno ga je dočekao, ali više zabrinjava što ne znamo o čemu su pričali u autu kad su sjeli zajedno, jer tamo nije bilo bi prevoditelja ni ikoga. Možda je tamo Putin njemu objasnio kako će ovaj sastanak ići dalje", kaže Oleksandar Rogovski, Ukrajinac koji godinama živi u Zagrebu.

Sukus s Aljaske je bila ova Trumpova rečenica - "nema dogovora dok ne bude dogovora".

A agresor na Ukrajinu dobio je šansu za izlazak iz političke izolacije, pa čak i pozvati američkog predsjednika u Moskvu.

A sjetimo se sada prethodnog susreta Trumpa i Zelenskog u Ovalnom uredu. "Kockate se sa životima milijuna ljudi. Kockate se s Trećim svjetskim ratom. Kockate se s Trećim svjetskim ratom!", vikao je na Zelenskog Trump, uz podršku svog potpredsjednika JD Vancea.

Ako vam djeluje da više voli Putina, to govore i naznake dogovorenog. Ne samo da se podrazumijeva da Donbas ostaje Rusiji, nego Putin očekuje da Ukrajina preda dijelove regija koje nisu uspjeli osvojiti u 3 i pol godine rata. A ne pada mu na pamet ni povlačenje iz djelomično okupiranih Hersonske i Zaporiške oblasti gdje nudi tek zamrzavanje granice sukoba.