Dijete kod Splita teško ozljeđeno: Policija ponovno apelira na roditelje

Dijete, koje nema niti 14 godina, teško je ozlijeđeno na području Splita zbog korištenja pirotehnike. Zadržano je u bolnici na liječenju, a zadobilo je ozljede ruke.

Iz policije su kazali kako, unatoč njihovim apelima, savjetima, upozorenjima i intenzivnom radu, svjedočimo tome da maloljetnici i dalje korite pirotehniku, piše Dalmacija Danas.

"Ovo je ove godine u našoj Županiji prvi događaj u kojem je teško ozlijeđeno dijete od pirotehnike, stoga još jednom molimo sve građane, a prije svega roditelje, da svojim odgovornim ponašanjem prema svojoj djeci doprinesu da ovo ozljeđivanje bude jedini takav događaj", apeliraju iz splitske policije.

Policija ponavlja apel

Zbog ovog strašnog slučaja, iz splitske su policije još jednom apelirali na roditelje da djeci mlađoj od 14 ne kupuju pirotehniku, ali i da vode brigu o sigurnosti djece.

Ističu i da roditelji trebaju razgovarati s djecom i ukazati im na štetne posljedice, ali i da svojim primjerom pokažu djeci kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike.

"Suzdržite se od uporabe pirotehničkih sredstava jer su opasna za vas i vašu djecu", poručili su iz policije.

