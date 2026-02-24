Biljka koja simbolizira sreću krasi vaše domove: Izdvojili smo 40 vaših fotografija

Zamioculcas zamiifolia jedna je od najpopularnijih sobnih biljaka današnjice. Prepoznatljiva je po sjajnim, tamnozelenim listovima voštane teksture, a podrijetlom je iz sušnih područja istočne Afrike. Osim dekorativnog dojma, često joj se pripisuje i simbolika sreće i prosperiteta, zbog čega je čest izbor za domove i urede.

Razlog njezine velike popularnosti krije se u iznimnoj otpornosti. U podzemlju razvija zadebljale rizome koji pohranjuju vodu i hranjive tvari, što joj omogućuje da bez problema podnese dulja razdoblja bez zalijevanja. Upravo je pretjerano zalijevanje, a ne suša, najčešći uzrok propadanja biljke. Tijekom toplijih mjeseci dovoljno ju je zaliti svaka dva do tri tjedna, dok je zimi potrebno još rjeđe.

Zbog jednostavnog održavanja, elegantnog izgleda i simboličkog značenja, s razlogom se svrstava među najpoželjnije sobne biljke.

Čitatelji Net.hr-a poslali su nam fotografije svojih zamija, poznatih i kao "Dragulj Zanzibara", a mi smo izdvojili njih 40. Pogledajte ih u galeriji.