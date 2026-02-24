Širi se fotografija koja je zauvijek promijenila sve: 'Ubrzo su se ugasila svjetla'

Ruski napad na Ukrajinu 2022. godine označio je početak najvećeg rata u Europi od 1945. godine, a na četvrtu godišnjicu početka agresije društvenim mrežama ponovno se šire fotografije za koje se smatra da pokazuju sam početak invazije.

Riječ je o prizorima napada na predstražu Kalančak, na kojoj se vidi kako ukrajinski graničar bježi s kontrolne točke na jugu države.

"Napadnuta je predstraža Kalančak, ukrajinski vojnici i civili bježe", piše iznad fotografije objavljene na današnji dan prije četiri godine.

Ista fotografija je objavljena i točnu godinu dana kasnije s opisom "fotografija koja je zauvijek promijenila Europu".

Također je objavljena i "posljednja fotografija" predstraže uz opis: "Ugasila su se svjetla, ubrzo nakon nestao je prijenos".

Početak 'specijalne vojne operacije'

Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin u zoru 24. veljače objavio je početak "specijalne vojne operacije" u Ukrajini. U svom obraćanju rat je opravdao tvrdnjama o "demilitarizaciji i denacifikaciji" Ukrajine, zaštiti stanovništva Donbasa te navodnoj prijetnji širenja NATO-a na ruske granice.

U prvim satima lansirani su projektili na vojne ciljeve, zapovjedne centre i infrastrukturu diljem zemlje. Ruske snage krenule su iz Bjelorusije prema Kijevu, iz Rusije prema Harkivu i Donbasu te s Krima prema jugu. Plan je bio brz slom Ukrajine i politička promjena u Kijevu, što se nije dogodilo.

Kremlj: Sudjelovanjem zapada rat je postao šira konfrontacija

Kremlj je u utorak priopćio da je odluka zapadnih država da interveniraju u Ukrajini učinila taj sukob puno širom konfrontacijom.

Govoreći točno četiri godine nakon što su deseci tisuća ruskih vojnika ušli u Ukrajinu nakon naredbe predsjednika Vladimira Putina, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da se borbe nastavljaju, no da Moskva ostaje otvorena za postizanje svojih ciljeva političkim i diplomatskim putem.

„Nakon izravne intervencije zapadnoeuropskih država i SAD-a u ovom sukobu, specijalna vojna operacija se de facto pretvorila u puno širu konfrontaciju između Rusije i zapadnih zemalja koje su za cilj imale te i dalje imaju uništenje naše države”, kazao je glasnogovornik Kremlja.

Upitan vjeruje li Moskva da se sukob može dovršiti putem pregovora, Peskov je odgovorio: „Nastavljamo naše napore prema postizanju mira, a naš stav je vrlo jasan i postojan. Sad sve ovisi o djelovanju kijevskog režima”.

Peskov je dodao i da ne može reći kad i gdje će se održati idući krug pregovora Moskve i Kijeva jer se dogovor o tome tek treba finalizirati. „Iskreno se nadamo da će se taj rad nastaviti”, zaključio je.

