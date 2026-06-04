Nova regulacija prometa kod Vjesnika, gospodin Dado sve nadgleda: 'Interesira me'

RADOVI U PUNOM JEKU /

Na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji zbog rušenja Vjesnika od jutros nova regulacija prometa. Istodobno, radovi na sjevernoj strani nebodera u punom su jeku. Uklanjanje se nastavlja takozvanom metodom grickanja.

Podvožnjak na Slavonskoj zatvoren. Na njemu nema automobila, ali ima krhotina sa zgrade Vjesnika s kojeg se pomoću bagera s rukom dugom 52 metra uklanja sjeverna strana. Promet je sa zapada na istok i obratno otežan.

"Dole sam u Španskom i dođem svako malo da vidim jer me to interesira. - Kako vam je prošao promet sa zapadnog dijela grada do tu? - Jako sporo ide, gužve su, vidite i sami da je gužva s jedne i druge strane. Otegnuo se put nekih dobrih 20 minuta do tud", kaže Dado iz Zagreba.

Za razliku od prethodnog zatvaranja podvožnjaka kada se moglo voziti sjevernim trakom prema istoku, to sada nije moguće. U smjeru istok-zapad promet se odvija gornjom razinom Slavonske, odnosno Zagrebačke avenije, a vožnja u smjeru zapad-istok obilaznim pravcima. Više pogledajte u prilogu