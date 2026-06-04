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KRENULE GUŽVE /

Hrvati otkrili kako će provesti produženi vikend, jedni uživaju, a drugi: 'Spojio sam sve u radne dane'

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: 'Jeste li spojili blagdan s vikendom i kako ćete ga iskoristiti?'

4.6.2026.
18:29
RTL Danas
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Mnogi su blagdan spojili s vikendom koji je tako postao dugi pa su na cestama prema Jadranu prve veće lipanjske gužve. Prema informacijama Hrvatskog autokluba, pojačan promet bilježi se na A1 između Karlovca i Bosiljeva u smjeru mora, a najveća gužva očekuje se danas i sutra. 

Iz HAK-a vozačima savjetuju putovanje u manje prometnim terminima, a najmanje gužve očekuju se večeras nakon 19 sati te sutra prije sedam ujutro. Promet bi tijekom produženog vikenda moglo usporavati i promjenjivo vrijeme uz pljuskove, grmljavinu i mokre kolnike.

Pitali smo i vas

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Jeste li spojili blagdan s vikendom i kako ćete ga iskoristiti?" 

Evo nekoliko vaših odgovora: 

"Spojila je moja firma. Omogućili smo svim zaposlenicima da se malo odmore", komentirao je Neven Dežđek.

"Jesmo. I baš me briga ako sutra cijeli dan pljušti kiša, samo da ne moram na posao", poručila je Dijana Sokolov.

"Od kad sam privatnik, spojio sam sve u radne dane", napisao je Boško Juričev.

"Nažalost, nisu svi u mogućnosti spajati neradne dane, pogotovo oni koji rade u privatnim tvrtkama", komentirala je Lidija Novak.

"Spojila sam radni blagdan s radnim vikendom", poručila je Vesna Maraković.

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Produženi VikendGužveKolonaPitamo VasTema Dana
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