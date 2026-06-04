FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS NA CESTAMA /

HAK upozorio da pješak hoda na autocesti A1! Nastavljaju se gužve zbog produženog vikenda

HAK upozorio da pješak hoda na autocesti A1! Nastavljaju se gužve zbog produženog vikenda
×
Foto: HAK

Iz HAK-a su upozorili vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila

4.6.2026.
8:45
Tesa Katalinić
HAK
VOYO logo
VOYO logo

Zbog produženog vikenda tijekom jučerašnjeg dana na svim važnijim cestovnim pravcima prema moru bio je vrlo gust i otežan promet. Velike probleme zadavalo je i nevrijeme zbog čega su kolnici bili mokri i skliski. 

Ipak, mnogi su se na put odlučili krenuti tek danas pa se gužve očekuju i tijekom jutra.

Pješak na autocesti A1 

Na autocesti A1 između čvora Karlovac, u smjeru Dubrovnika, promet je usporen zbog pješaka na kolniku. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Zastoji su i između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje. 

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko jedan kilometar. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 između GP Pasjak i mjesta Pasjak vozi se otežano jednim kolničkim trakom.

"Mogući su odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila", poručili su iz HAK-a. 

GužveKoloneHakProduženi Vikend
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike