HAK upozorio da pješak hoda na autocesti A1! Nastavljaju se gužve zbog produženog vikenda

Zbog produženog vikenda tijekom jučerašnjeg dana na svim važnijim cestovnim pravcima prema moru bio je vrlo gust i otežan promet. Velike probleme zadavalo je i nevrijeme zbog čega su kolnici bili mokri i skliski.

Ipak, mnogi su se na put odlučili krenuti tek danas pa se gužve očekuju i tijekom jutra.

Pješak na autocesti A1

Na autocesti A1 između čvora Karlovac, u smjeru Dubrovnika, promet je usporen zbog pješaka na kolniku. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Zastoji su i između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko jedan kilometar. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 između GP Pasjak i mjesta Pasjak vozi se otežano jednim kolničkim trakom.

"Mogući su odroni na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila", poručili su iz HAK-a.