Kaos na cestama zbog nesreća i nevremena: HAK dao važan savjet vozačima
O gužvama koje su nastale zbog prometne nesreće na A1, ali i o onima koje nastaju zbog produženog vikenda, razgovarali smo s dežurnim izvjestiteljem HAK-a, Andrejem Prosolijem
Teška prometna nesreća dogodila se danas na autocesti A1. Imamo snimku koja prikazuje sav kaos na autocesti prema moru.
Prema prvim informacijama, vozač je na autocestu ušao između čvorova Split i Bisko i vozio u suprotnom smjeru.
Policija nam je potvrdila da su tri osobe Ozlijeđene i prevezene u KBC Split. Od siline sudara, neka od vozila teško su oštećena, kao što je vidljivo na snimci.
O gužvama koje su nastale zbog ove prometne nesreće, ali i o onima koje nastaju zbog produženog vikenda, razgovarali smo s dežurnim izvjestiteljem HAK-a, Andrejem Prosolijem.
Kakva je sad situacija na autocesti A1 gdje je došlo do ove velike prometne nesreće?
Vozilo se kretalo u suprotnom smjeru, prema informacijama koje smo dobili od cestara. U ovom trenutku se vozi otežano jednim prometnim trakom i u koloni. Više vozila je oštećeno, tako da eto, neka to bude primjer svima onima koji putuju danas, da zaista treba voziti vrlo oprezno i vrlo strpljivo. Vremenski uvjeti su ne baš idealni za vožnju, mokri i skliski kolnici i zaista treba voziti vrlo oprezno.
Gdje se još stvaraju kolone u ovim trenutcima?
Za mnoge je ovo produženi vikend, očekivali smo gužve, zastoje i kolone prema moru. Za sada je vrlo gust promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, također je bila i jedna lakša prometna nesreća i stvorila se kolona od šest kilometara između čvorova Lučko i Donja Zdenčina, na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplati Lučko, vrlo je gust promet na staroj karlovačkoj cesti - D1, a povremeno su zastoji i kolone na gotovo svim autocestama u smjeru mora. Takvu situaciju očekujemo tijekom cijelog popodneva, a i u ranijim večernjim satima. Rekao sam, mnogi će danas krenuti na put obzirom da je za mnoge ovo produženi vikend.
I dok su neki prelomili odlazak na danas ili sutra, svi se vraćaju u nedjelju. Koje su vaše preporuke za povratak?
Pa svakako da gužve očekujemo i tijekom sutrašnjeg jutra. Mnogi će danas vjerojatno odgoditi putovanje i zbog vremenskih uvjeta. Znači, sutra još ujutro pojačan promet na gotovo svim cestama u smjeru mora. preporuka je, svakako, da se prije polaska na put provjere sve informacije, sve je dostupno na našim stranicama. U nedjelju očekujemo povratak, samim time i pojačan promet u smjeru unutrašnjosti. Gužve, zastoji i kolone u nedjelju poslijepodne. Još jednom ponavljam - svi oni koji kreću na put, zaista neka voze vrlo oprezno i vrlo strpljivo. Vremenski uvjeti su takvi kakvi jesu, danas je bilo dosta padalina, bilo je potopljenih kolnika, osobito u priobalju i Dalmaciji. Neke ceste su još uvijek neprohodne, ali nadam se da uz dozu opreza i strpljenja da će svi stići do svojih odredišta.