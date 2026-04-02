'BIT ĆE VRLO GUSTO' /

Stižu prometni problemi i gužve, kada i kojim putem krenuti? 'To nije uvijek najbolja ruta'

Na stranicama HAK-a unaprijed možete provjeriti koji su dani najpovoljniji za krenuti na put, a Prosoli poručuje da se vrlo gust promet očekuje u petak u poslijepodnevnim satima

2.4.2026.
21:03
Boris Mišević
Idućih 10-ak dana na autocestama, granicama i trajektnim lukama očekuju nas prometni problemi i gužve.

Dežurni izvjestitelj HAK-a, Andrej Prosoli, kazao je da se gužve očekuju uoči i nakon Uskrsa.

"Očekujemo vrlo gust promet na gotovo svim prometnicama iz smjera Slovenije, na gotovo svim graničnim prijelazima, autocestom Bregana-Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo i autocestom od Zagreba prema Karlovcu", rekao je Prosoli.

Alternativni pravci 

Mnogi tako zbog gužvi traže alternativne pravce, posebno kada se stvori gužva na graničnom prijelazu Bajakovo. Prosoli upozorava da granični prijelaz Tovarnik nije uvijek najbolja ruta.

"Brzo se stvori kolona i na graničnom prijelazu Tovarnik, ukoliko neki odluče, moraju dobro provjeriti situaciju prije te odluke. Ali, očekujemo gužve na gotovo svim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom", rekao je Prosoli. 

Koji je dan najpovoljniji za put?

Na stranicama HAK-a unaprijed možete provjeriti koji su dani najpovoljniji za krenuti na put, a Prosoli poručuje da se vrlo gust promet očekuje u petak u poslijepodnevnim satima.

"Savjet je da se putuje ili tijekom noći ili subotom ujutro. Povratak za Uskrs jer malo njih će putovati za Uskrs, vjerojatno će najveće gužva prema unutrašnjosti biti u ponedjeljak", rekao je Prosoli. 

GužveHakKolone
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
