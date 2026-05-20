DOBRA ZABAVA /

Srpski atletičar suspendiran zbog kokaina i piva: Sve je detaljno objasnio

Foto: lightandshadow, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

20.5.2026.
9:30
Sportski.net
Bizarna vijest dolazi iz Srbije. Srpski atletski savez potvrdio je da je suspendirao bacača diska Ivana Garaja zbog uzimanja nedozvoljenih supstanci. 

Doping test je pokazao da je pozitivan na kokain, a Garaj je priznao uzimanje kokaina te je kažnjen s tri mjeseca suspenzije. U priopćenju je opisano detaljno zašto su Garajevi testovi bili pozitivni.

"Atletičar Ivan Garaj priznao je konzumiranje kokaina izvan natjecanja iz razloga koji nisu povezani s poboljšanjem sportskih performansi i naveo da je 23. veljače 2026. oko 23 sata na zabavi konzumirao kokain u pet doza uz 12 piva što je potvrdila i prisutna osoba", stoji u priopćenju Atletskog saveza Srbije.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ivan Garaj (@ivan.garaj)

 

Garaj nastupa u disciplinama bacanje kugle i diska, a prethodnih godina ostvario je nekoliko zapaženih rezultata. Njegov najveći uspjeh je brončana medalja na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Beogradu, dok je prošle godine bio i viceprvak Kupa Srbije u Kruševcu.

