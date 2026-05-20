Objavljen novi poziv za ustavne suce nakon neuspješnog glasanja: Evo tko sve može biti kandidat

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pozvao je u srijedu pravosudne institucije, pravne fakultete, odvjetničku komoru, pravničke udruge, političke stranke, druge pravne osobe i pojedince da mu u idućih 15 dana predlože kandidate za izbor tri ustavna suca.

Odbor je, naime, u srijedu objavio novi Javni poziv za izbor ustavnih sudaca, nakon što prošli tjedan ni jedan od trojice kandidata koji su prošli proceduru – Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec, nije u Hrvatskom saboru dobio potrebnu dvotrećinsku većinu, tj. 101 glas.

Sucima Mati Arloviću, Goranu Selancu i bivšem predsjedniku Ustavnog suda Miroslavu Šeparoviću mandati su istekli još 12. listopada prošle godine, a kako u međuvremenu nisu izabrani novi, mandat im je produljen još šest mjeseci, do 12. travnja ove godine, od kada Ustavni sud radi u nepotpunom sastavu, s deset sudaca.

Kriteriji za kandidate

Za suca Ustavnog suda RH može biti izabrana osoba koja je: hrvatski državljanin, diplomirani pravnik s najmanje 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci koji se u toj struci istaknuo znanstvenim ili stručnim radom ili svojim javnim djelovanjem, doktor pravnih znanosti koji uz ostale ispunjene uvjete ima najmanje 12 godina radnog iskustva u pravnoj struci, navodi se u Javnom pozivu Odbora.

Suci Ustavnog suda RH biraju se iz reda istaknutih pravnika.

Prijedlozi kandidata upućuju se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav na adresu: Hrvatski sabor, 10 000 Zagreb, Ilica 256B.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave Poziva u "Narodnim novinama“.

Svi pravovaljani životopisi kandidata bit će javno objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatskoga sabora.

Sve informacije iz Poziva dostupne su na saborskoj mrežnoj stranici u rubrici Javni pozivi i natječaji.